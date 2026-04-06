トヨクモ、「Japan DX Week 春 2026内 第3回 データドリブン経営EXPO」に出展

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本裕次、以下トヨクモ）は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイト東ホールで開催される「JAPAN DX Week 春 2026(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html)（データドリブン経営EXPO(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/data.html)）」に出展いたします。

本展示会でご紹介させていただくのは、kintone連携サービス(https://www.kintoneapp.com/)6製品、安否確認サービス2(https://www.anpikakunin.com/)、社内ナレッジシェアツールNotePM(https://notepm.jp/)となります。

当日はマスコットキャラクターである「トヨクモちゃん」もブースに登場します。

お気軽にお立ち寄りください。

皆様のご来場を、一同心よりお待ち申し上げております。

展示会詳細

◼️展示会名称：JAPAN DX Week 春 2026(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html)（データドリブン経営EXPO(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/data.html)）

◼️開催日時：2026年4月8日(水)～10日(金) ※各日10：00-17：00

◼️会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）東2ホール

◼️ブースエリア： データドリブン経営EXPO（E12-48(https://www.japan-it.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/26/3/ITspr26_MAP_JE_850x300_Br_0326_1_link.pdf)）

◼️ご参加方法：イベントサイトより事前登録(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1633188538172274-RAV)のうえご来場ください

◼️主催：RX Japan株式会社

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

NotePM https://notepm.jp

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモX（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

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