スモカ歯磨株式会社(所在地：大阪府大阪市西淀川区、代表取締役社長：藤野 和仁)は、2026年4月3日(金)から4月6日(月)まで「Amazon 新生活セール Final」内にて最大46％OFFで販売いたします。新生活に向けてご購入をお考えの方は、この機会にぜひお買い求めください。





新生活セールFinal





■商品紹介

＜MASHIRO -マシロ-“健康的な歯の白さ”へ導く薬用ホワイトニングパウダー＞





◇研究を重ねた、新・ホワイトニング

MASHIROは、これまでのホワイトニングとは異なり、歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉歯磨き粉です。





特徴(1)超微粒なマイクロシリカ※1で、汚れは落ちて歯に優しい。

特徴(2)ホワイトニング力が高いピロリン酸Caを配合。

特徴(3)葉緑素で口臭を抑え、ビタミンEとGK2が歯周病※2を予防しWの効果。





・これらの成分が、歯本来の美しさを引き出します。

※1 無水ケイ酸

※2 歯周炎・歯肉炎の総称です。





◇ギフトにしたくなるデザインでグッドデザイン賞受賞

歯磨き粉とは思えない洗練されたおしゃれなパッケージデザインで2021年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。





MASHIRO商品





■セール概要

「先行セール Final」

3月31日(火)0時00分～4月2日(木)23時59分

「Amazon 新生活セール Final」

4月3日(金)0時00分～4月6日(月)23時59分





【 割引後価格 】

MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ハーブミント＞ 1,800円 → 980円

MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ザクロミント＞ 1,800円 → 980円





【 購入先URL 】

MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ハーブミント＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B08KG59Z7B/





MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ザクロミント＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B09G2KH16K/?th=1









■会社概要

名称 ： スモカ歯磨株式会社

所在地 ： 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1丁目3番9号

代表取締役社長： 藤野 和仁

創立 ： 1932年11月

資本金 ： 4,000万円

URL ： https://www.smoca.jp/