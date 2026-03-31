【Amazon 新生活セール Final】シリーズ累計16万個を突破した、今話題の薬用ホワイトニングパウダー 「MASHIRO -マシロ-」が最大46％OFFで登場！
スモカ歯磨株式会社(所在地：大阪府大阪市西淀川区、代表取締役社長：藤野 和仁)は、2026年4月3日(金)から4月6日(月)まで「Amazon 新生活セール Final」内にて最大46％OFFで販売いたします。新生活に向けてご購入をお考えの方は、この機会にぜひお買い求めください。
新生活セールFinal
■商品紹介
＜MASHIRO -マシロ-“健康的な歯の白さ”へ導く薬用ホワイトニングパウダー＞
◇研究を重ねた、新・ホワイトニング
MASHIROは、これまでのホワイトニングとは異なり、歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉歯磨き粉です。
特徴(1)超微粒なマイクロシリカ※1で、汚れは落ちて歯に優しい。
特徴(2)ホワイトニング力が高いピロリン酸Caを配合。
特徴(3)葉緑素で口臭を抑え、ビタミンEとGK2が歯周病※2を予防しWの効果。
・これらの成分が、歯本来の美しさを引き出します。
※1 無水ケイ酸
※2 歯周炎・歯肉炎の総称です。
◇ギフトにしたくなるデザインでグッドデザイン賞受賞
歯磨き粉とは思えない洗練されたおしゃれなパッケージデザインで2021年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。
MASHIRO商品
■セール概要
「先行セール Final」
3月31日(火)0時00分～4月2日(木)23時59分
「Amazon 新生活セール Final」
4月3日(金)0時00分～4月6日(月)23時59分
【 割引後価格 】
MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ハーブミント＞ 1,800円 → 980円
MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ザクロミント＞ 1,800円 → 980円
【 購入先URL 】
MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ハーブミント＞
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KG59Z7B/
MASHIRO薬用ホワイトニングパウダー＜ザクロミント＞
https://www.amazon.co.jp/dp/B09G2KH16K/?th=1
■会社概要
名称 ： スモカ歯磨株式会社
所在地 ： 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1丁目3番9号
代表取締役社長： 藤野 和仁
創立 ： 1932年11月
資本金 ： 4,000万円
URL ： https://www.smoca.jp/