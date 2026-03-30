すみだトリフォニーホール 7月11日にエリック・ミヤシロ率いるブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラと新日本フィルハーモニー交響楽団が初共演を果たす
国内屈指の名プレイヤーが集結した「ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ」と、“常に新しい音楽性を追求する日本のオーケストラ”を掲げる「新日本フィルハーモニー交響楽団」による初共演が実現！ 2013年にトランペット奏者エリック・ミヤシロを音楽監督に発足し、モントルー・ジャズ・フェスティバルなど国内外の主要音楽祭出演やビッグ・アーティストとのコラボレーションも多数行い、数々の公演でビッグバンドの魅力を発信し続けてきたジャズ・オーケストラと、ジャンルにとらわれない魅力的な作品に取り組む新日本フィル。ジャズ、クラシックの垣根を越え、さまざまな名曲を多彩な編成で演奏するこの公演、最高峰の音響を誇るすみだトリフォニーホールで音楽の冒険を楽しんでほしい。
【公演情報】Blue Note Tokyo "NJP" Symphonic Jazz Orchestra directed by Eric Miyashiro -Borderless Music Adventure-1部 Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra2部 Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra & New Japan Philharmonic［開催日時］2026年7月11日（土） 17:00開演［場所］すみだトリフォニーホール 大ホール（東京都墨田区錦糸１丁目２番３号）［チケット料金］S \6,500 A\5,500 すみだ区割 \5,200 すみだ学割\1,000［出演］エリック・ミヤシロ［指揮・トランペット］ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ本田雅人［sax］/青柳伶［sax］/小池修［sax］/米澤美玖［sax］鈴木圭［sax］/具志堅創［tp］/山崎千裕［tp］/川上鉄平［tp］宮城力［tp］/中川英二郎［tb］/藤村尚輝［tb］/高井天音［tb］小椋瑞季［tb］/中川就登［p］/川村竜［b］/川口千里［ds］新日本フィルハーモニー交響楽団［お申込み・お問合せ］トリフォニーホールチケットセンター 03-5608-1212https://yyk1.ka-ruku.com/triphony-s/seatSelect?en=TH260711主催：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）企画制作：BLUE NOTE JAPAN協力：公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団