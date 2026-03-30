鍼灸・マッサージ・リハビリ・機能回復訓練を行うマザーマッサージ鍼灸治療室(所在地：神奈川県相模原市中央区、室長：深澤 要)は、セルフケアができる特許『ヒーリングハンズ(R)』ツールを改良・バージョンアップ、さらに使い勝手を良くして、一般・プロ・施術者向けに新発売しました。





ヒーリングハンズ





『ヒーリングハンズ(R)』ツールは、開発者・深澤 要が50年の臨床経験から発想したもので、35年以上かけて改良に改良を重ね完成した、多目的・多機能万能セルフケアツールです。

身体に溜まった疲れやコリ・痛みのほぐし、シビレ、麻痺、拘縮などの改善補助ツールとして、いつでも、どこでも簡単にセルフケア出来ます。









■特徴

1. こんな悩みのある方にお勧めします

・ガッチガチのコリと痛み、シビレ、麻痺、拘縮、疲労、足のツレなどで長年悩んでいる方。

・もっと、リハビリや機能回復の効果を上げたい方。

・スポーツやアーチストで、パフォーマンスアップさせたい方。

・セラピストや施術者で、メニューを増やしたりスキルをアップさせたい方。





2. 安全で、誰もが、いつでも、どこでもセルフケアできるツール

7つの突起を利用することで、10種類以上のバリエーション施術が可能で、その応用範囲は広く他社製品の追随を許しません。





3. ヒーリングハンズ施術は、誰でも再現性が高い効果が得られる

バイオメカニクス、生体工学を応用した構造なので、匠の名人芸や特異能力に頼らないサイエンスとして、誰もが再現性の高い施術効果が得られることは、発明者 深澤が証明しています。

※使用実感は個人によって異なります。









■改良・バージョンアップのポイント

(1) ツール本体プラスチックローラー、突起部の導電性を向上させました。





(2) 導電性の向上は、EMS、美容器、低周波器具などと併用すると、それぞれ単独使用時よりパフォーマンスアップが期待できます。









■対象製品概要

商品名 ： ヒーリングハンズ(R)

改良・バージョンアップ年月日： 2026年2月1日

種類 ： 標準M型のみ

内容 ： 1本

サイズ ： A4サイズ、長さ28cm、重さ300g

カラー ： 本体ゴールドメッキ、パーツ黒

素材 ： 本体構造アルミ、パーツ導電性プラスチック

販売場所 ： マザーマッサージ鍼灸治療室

URL ： https://healing-hands.com





二次元コード・ヒーリングハンズ





■会社概要

商号 ： マザーマッサージ鍼灸治療室

代表者 ： 室長 深澤 要

所在地 ： 〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新5-8-9

設立 ： 2007年8月

事業内容： 鍼灸・マッサージ施術業

： リハビリ・機能回復訓練指導

資本金 ： 300万円

URL ： https://mother-mc.net/





二次元コード・マザーマッサージ





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

マザーマッサージ鍼灸治療室 お客様相談窓口

担当 ： 深澤

TEL ： 090(7947)1174

留守録対応になりますが、早目にご返事させていただきますので、

宜しくお願いいたします。

FAX ： 042(771)7680

メールアドレス： mother.ap@gmail.com