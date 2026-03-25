ViXionの技術を用いた「老眼シミュレーション」論文が国際会議で受賞

ViXion株式会社

ViXion株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：南部 誠一郎）は、当社のオートフォーカスアイウェア「ViXionシリーズ」の可変焦点レンズ技術を用いた研究論文が、人間拡張分野の権威ある国際会議「The Augmented Humans (AHs) International Conference 2026」にて Best Paper Honorable Mention（優秀論文賞） を受賞したことをお知らせいたします。

本研究は、ソニーコンピュータサイエンス研究所（ソニーCSL）フェロー兼東京大学大学院情報学環の暦本純一教授らの研究グループによるもので、当社ファウンダーの浅田一憲氏も共著者として参画しております。

■ 「Augmented Humans 2026」における快挙

2026年3月に沖縄科学技術大学院大学（OIST）で開催された本会議において、以下の2つの大きな評価をいただきました。

■ 研究の概要：現実世界を「光学的に」老眼化し、共感を生む

- 論文賞の受賞：当社の可変焦点レンズ技術を応用した論文「OpticalAging: Real-time Presbyopia Simulation for Inclusive Design via Tunable Lenses」が、その独創性と社会的意義を認められ、Best Paper Honorable Mention を受賞しました。- 暦本教授の生涯功労賞：本論文の共著者である暦本純一教授が、人間拡張（Human Augmentation）分野への多大な貢献を称えられ、同会議にて最高栄誉である Lifetime Achievement Award（生涯功労賞）を受賞されました。

本研究「OpticalAging」は、ViXionのコア技術である可変焦点レンズ（Tunable Lens）と距離センサーを活用し、装着者の視認距離に応じてリアルタイムにレンズ度数を制御するシステムです。

■ ViXion株式会社 代表取締役CEO 南部誠一郎のコメント

- 一人称視点での老眼体験：従来のVR（仮想現実）ではなく、光学シースルー方式により「現実の景色や文字が、加齢に伴いどのように見えにくくなるか」を一人称視点でシミュレートします。- インクルーシブデザインへの貢献：デザイナーや開発者が40代～60代の視覚をリアルに体験することで、高齢者にとって真に使いやすい製品や公共空間の設計（インクルーシブデザイン）を促進するツールとして期待されています。

「この度、暦本教授やViXionファウンダーの浅田一憲氏をはじめとする研究グループの皆様による素晴らしい成果が国際的に評価されたことを、心よりお祝い申し上げます。当社の技術が、単なる視力補正を超えて他者の困難を理解し、より優しい社会をデザインするための『共感の基盤』として認められたことを大変誇りに思います。ViXionは今後も人間拡張技術の社会実装を加速させてまいります。」

ViXionについて

＜受賞論文情報＞- タイトル：OpticalAging: Real-time Presbyopia Simulation for Inclusive Design via Tunable Lenses- 受賞：Augmented Humans 2026 Best Paper Honorable Mention- 著者：Qing Zhang, Zixiong Su, Yoshihito Kondoh, Kazunori Asada, Thad Starner, Kai Kunze, Yuta Itoh, Jun Rekimoto- 論文URL：https://arxiv.org/abs/2506.19307

ViXionは、当社のパーパス「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」の実現に向け、次世代の視覚サポートデバイスの社会実装を目指すハードウェアスタートアップ企業です。

主力製品であるオートフォーカスアイウェア「ViXion01」シリーズは、自動でピントを調節する革新的な技術を搭載し、眼の酷使や加齢にともなう視覚の課題解決をサポートするデバイスです。

2023年および2024年に実施したViXion01シリーズのクラウドファンディング累計支援額は5.5億円超を達成し、2024年のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC2024」にて最高峰の総務大臣賞を受賞したほか、2024年グッドデザイン賞においてトップ100入選を果たしました。

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（本件に関するお問合せ先）

ViXion株式会社 広報担当：中村／井上

E-mail：pr@vixion.jp

会社ウェブサイト：https://vixion.jp/

住所：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア8F

電話番号：03-6810-9046