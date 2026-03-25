『Yoajung(ヨアジョン）』東海エリア初上陸！！





韓国で大人気のフローズンヨーグルトブランド『Yoajung(ヨアジョン)』(運営：有限会社マツヤ)が、3月27日(金)、名古屋・栄の「マルエイガレリア」1Fにオープンします。





Yoajung(ヨアジョン)は、韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランドです。





韓国語で「ヨーグルトアイスクリームの定石(ジョシソク)」を略したもので、酸味控えめでさっぱりとしたフローズンヨーグルトを特徴としており、蜂の巣(コムハニー)・フルーツ・シリアル・クッキーなどを自由に組み合わせられる“カスタマイズ型ヨーグルトアイス”としてZ世代を中心に支持を集めています。





・ヨーグルトアイスクリーム





ヨーグルトアイス





看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が特長です。

そのまま食べても美味しく召し上がれますが、自由自在のトッピングやアレンジで自分好みに楽しめます。

高タンパクで低カロリーのフローズンヨーグルトで、ギルトフリーなデザートとして召し上がれます。





コンボメニュー

トッピングメニュー





コムハニー(蜂の巣)・クッキー・シリアル・フルーツなど計46種類の多彩なトッピングがあり、自分だけのオリジナルカスタマイズが可能。





K-POPアイドルが紹介する「推しレシピ」を再現して食べることができるので、ファンの中でも注目が高まっています。





トッピングイメージ(1)

トッピングイメージ(2)





店内はブルーを基調にしており、明るく、韓国らしい洗練された空間になっています。





ゆったりと過ごせるイートインスペースも併設しており、購入した商品をその場でお楽しみいただけます。明るく洗練された空間デザインは、韓国トレンドを取り入れたシンプルかつスタイリッシュな内装を採用しており、居心地の良さと“写真映え”の両立を実現しています。お一人様でも気軽にご利用いただけるカウンター席から、友人同士で楽しめるテーブル席までご用意しておりますので、どなたでも気兼ねなくご利用いただけます。









■店舗概要

店舗名 ：Yoajung 名古屋 マルエイガレリア店

所在地 ：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目3-1「マルエイガレリア」1F

営業時間：10:00～21:00(ラストオーダー20:30)