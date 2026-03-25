元・楽天イーグルス岡島豪郎氏、2026年4月より宮城県名取市の生コン企業「株式会社タイハク」のチーフモチベーションオフィサー（CMO）に就任。

株式会社タイハク

株式会社タイハク（本社：宮城県名取市、代表取締役：佐藤一平）は、元・東北楽天ゴールデンイーグルスの外野手であり、現在は球団のアンバサダーとして活動する岡島豪郎氏を、2026年4月1日付で公式アンバサダー兼CMO（Chief Motivation Officer：組織のモチベーションと結束力向上を担う役割）として迎えました。

■“モチベーション”を経営の軸に。生コン業界の慢性的な人材不足に、一石を投じる。

チーフモチベーションオフィサーに就任した、元・東北楽天ゴールデンイーグルス 岡島豪郎氏

建設・製造業界では慢性的な人材不足や、若年層に仕事の魅力が伝わりにくいといった課題が続いています。こうした中で当社は、外部への発信強化だけでなく、社員一人ひとりが仕事に誇りを持ち、前向きに働ける環境づくりが不可欠であると考えています。「モチベーション向上の取り組み」を軸に、組織の内側から変革を進めていきます。

本取り組みは、人材課題に対する当社なりの一つのアプローチです。

■業界のイメージ刷新に取り組んできたタイハクが、“人”に投資する理由。

当社は宮城県内にて生コンクリートの製造・販売を行い、地域インフラを支えてきました。

現場では、安全性やチームワークが求められます。その中で、社員同士の信頼関係や前向きな意識が、組織全体のパフォーマンスに大きく影響すると考えています。

また、建設業界では慢性的な人材不足や、仕事の社会的価値が若年層に伝わりにくいという構造的課題を抱えています。

これまで当社は、ラッピングミキサー車による地域スポーツ連携やSNS発信強化など、「業界のイメージ刷新」に取り組んできました。

今回のチーフモチベーションオフィサー（CMO）設置は、そうした取り組みをさらに発展させ、社内外の両面から企業価値を高めていく施策の一つです。

■チームで結果を出す。プロスポーツと建設業界の「共通点」。

岡島氏は、プロ野球という厳しい競争環境の中で長年第一線を走り続け、怪我や壁を乗り越えながらキャリアを築いてきました。現在は楽天イーグルスのアンバサダーとして、地域と野球をつなぐ役割を担っています。

その経験と言葉には、立場や職種を問わず「働く人の意識や行動を前向きに変える力」があります。

当社は岡島氏を、広告的なアンバサダーではなく、組織の内側に働きかけるチーフモチベーションオフィサー（CMO）として迎えます。プロスポーツと建設業界。一見異なるフィールドですが、「チームで成果を出す」という本質は共通しています。

■ CMOとしての主な活動内容（予定）

・社内向けメッセージ・動画コンテンツの発信

・従業員向け講演・イベントへの参加

・若手社員・新入社員へのエール発信

・採用ブランディング・広報活動への参画

・「挑戦」「継続」「チームワーク」を軸とした社内外PR

※上記は現在の予定です。変更の可能性があります。

■新CMO・岡島豪郎氏 コメント

「選手時代、そして現在楽天イーグルスのアンバサダーとして活動する中で、支えてくれる“人”の存在の大きさを強く感じています。株式会社タイハクの皆さんが、自分の仕事に誇りを持ち、前向きに挑戦できるよう、チーフモチベーションオフィサー（CMO）として全力で関わっていきたいと思います。」

■ 株式会社タイハク代表 コメント

株式会社タイハク 代表取締役 佐藤 一平

「岡島氏は、挑戦し続ける姿勢と地域への想いを体現されている方です。今回のCMO設置は、単なる話題づくりではありません。社員一人ひとりのエンゲージメント向上と、企業文化の進化を目的とした経営戦略の一環です。ともに新しい価値を創造してまいります。」

■ 今後の展望

本取り組みを通じて、以下の実現を目指してまいります。

・社員エンゲージメントの向上

・採用力の強化（若年層への発信拡大）

・生コンクリート業界の社会的価値発信

・地域に根ざした企業ブランドの確立

本取り組みを通じて、建設・製造業界における“人材戦略の新たな可能性”を提示してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社タイハク

所在地：宮城県名取市高舘熊野堂字今成西37

代表者：代表取締役 佐藤 一平

事業内容：生コンクリート製造・販売、建設資材販売 他

URL：https://www.taihaku.co.jp/