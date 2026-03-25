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【炎上リスク最新調査】相次ぐクリエイター不祥事、企業の沈黙は「24時間」が限界。73.7%が不買・離反を選ぶ実態とは？
“推定無罪”の法務的セオリーが「隠蔽」と叩かれる時代。顧客を失わないための「神対応（事前ガイドライン）」を徹底解説した最新ホワイトペーパーを無料公開
デジタル・クライシス対策およびSNSリスクマネジメントを支援するシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎）は、全国の20代〜60代男女300名を対象に「クリエイター不祥事対応に関する意識調査」を実施し、その結果をまとめた最新ホワイトペーパー『クリエイター不祥事で問われる「沈黙のタイムリミット」』を本日より無料で公開いたしました。
■ 調査・ホワイトペーパー公開の背景（なぜ今、このデータが必要なのか）
近年、企業が起用するタレントや外部クリエイターの不祥事が多発しています。企業側は法的リスクを考慮し、「推定無罪」の原則から慎重に対応（静観）しようとしますが、消費者の目にはそれが「利益優先の隠蔽」と映る決定的なジレンマが存在します。
本調査では、企業の常識とSNS世論の「致命的なズレ」をデータで浮き彫りにし、現代の企業に求められるガバナンスの正解を提示しています。
■ 調査結果のハイライト（直視すべき3つの衝撃）
本ホワイトペーパーでは、以下の衝撃的な実態が明らかになりました。
1.約7割（69.0%）が「推定無罪」でも即時停止を要求
法的に有罪が確定していない段階であっても、消費者の69.0%が「一旦起用や公開を停止・保留すべき」と回答。法務的セオリーへの固執が炎上の火種になることが判明しました。
2.「売上への忖度」が露見した瞬間、73.7%の顧客が離反
プロジェクトの損失を恐れて対応を先延ばしにしたと知った場合、73.7%が「完全に信頼を失い不買・利用を控える」と回答しました。
3.世間が許す空白期間は「24時間以内」（67.6%）
不祥事発覚から第一報を出すまでのタイムリミットについて、67.6%が「24時間以内」と回答。「現在調査中」という名目で数日放置する対応は、約6割に「隠蔽体質」と断罪されます。
■ ホワイトペーパーのダウンロードはこちら
本資料では、単なる炎上分析にとどまらず、事前の「クライシス・コミュニケーション基準（ガイドライン）」策定と「24時間SNS監視体制」がいかにブランドを防衛するかを具体的に解説しています。広報・法務・リスク管理担当者様はぜひご活用ください。
▼ 無料ダウンロードURL
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260323/
【資料目次】
・拡大する企業の「選定責任」と「推定無罪で静観」の限界
・「調査中」という名の罠と、売上優先の代償
・なぜ「人力監視」では24時間のタイムリミットに間に合わないのか
・最大の防衛策は「事前ガイドライン」と「公正な復帰プロセス」
・シエンプレからの解決策と提言
■ シエンプレ株式会社について
社名： シエンプレ株式会社
代表者： 代表取締役 佐々木 寿郎
所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F
事業内容： デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL： https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
関連リンク
シエンプレ株式会社
https://www.siemple.co.jp/
資料ダウンロード
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260323/
デジタル・クライシス対策およびSNSリスクマネジメントを支援するシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎）は、全国の20代〜60代男女300名を対象に「クリエイター不祥事対応に関する意識調査」を実施し、その結果をまとめた最新ホワイトペーパー『クリエイター不祥事で問われる「沈黙のタイムリミット」』を本日より無料で公開いたしました。
近年、企業が起用するタレントや外部クリエイターの不祥事が多発しています。企業側は法的リスクを考慮し、「推定無罪」の原則から慎重に対応（静観）しようとしますが、消費者の目にはそれが「利益優先の隠蔽」と映る決定的なジレンマが存在します。
本調査では、企業の常識とSNS世論の「致命的なズレ」をデータで浮き彫りにし、現代の企業に求められるガバナンスの正解を提示しています。
■ 調査結果のハイライト（直視すべき3つの衝撃）
本ホワイトペーパーでは、以下の衝撃的な実態が明らかになりました。
1.約7割（69.0%）が「推定無罪」でも即時停止を要求
法的に有罪が確定していない段階であっても、消費者の69.0%が「一旦起用や公開を停止・保留すべき」と回答。法務的セオリーへの固執が炎上の火種になることが判明しました。
2.「売上への忖度」が露見した瞬間、73.7%の顧客が離反
プロジェクトの損失を恐れて対応を先延ばしにしたと知った場合、73.7%が「完全に信頼を失い不買・利用を控える」と回答しました。
3.世間が許す空白期間は「24時間以内」（67.6%）
不祥事発覚から第一報を出すまでのタイムリミットについて、67.6%が「24時間以内」と回答。「現在調査中」という名目で数日放置する対応は、約6割に「隠蔽体質」と断罪されます。
■ ホワイトペーパーのダウンロードはこちら
本資料では、単なる炎上分析にとどまらず、事前の「クライシス・コミュニケーション基準（ガイドライン）」策定と「24時間SNS監視体制」がいかにブランドを防衛するかを具体的に解説しています。広報・法務・リスク管理担当者様はぜひご活用ください。
▼ 無料ダウンロードURL
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260323/
【資料目次】
・拡大する企業の「選定責任」と「推定無罪で静観」の限界
・「調査中」という名の罠と、売上優先の代償
・なぜ「人力監視」では24時間のタイムリミットに間に合わないのか
・最大の防衛策は「事前ガイドライン」と「公正な復帰プロセス」
・シエンプレからの解決策と提言
■ シエンプレ株式会社について
社名： シエンプレ株式会社
代表者： 代表取締役 佐々木 寿郎
所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F
事業内容： デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL： https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
関連リンク
シエンプレ株式会社
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