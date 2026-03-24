【愛媛・松山】春の引っ越しキャンペーン！マンスリーマンション最大30％割引実施

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、

2026年3月23日（月）～2026年4月20日（月）までの期間限定で、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした「春の引っ越しキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンイメージ写真

3月から5月は、転勤・異動・進学などに伴い不動産需要が最も高まるハイシーズンです。本キャンペーンでは、松山市内の人気エリアに位置するマンスリーマンションを対象に、賃料を通常価格より10％～最大30％割引にて提供いたします。

◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要

対象期間：2026年3月23日（月）～2026年4月20日（月）の期間入居される方限定

特典内容：賃料を通常より10～30％割引

対象物件：下記１０件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）

【10%割引】

・Ｓマンスリー高岡町(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=442172)

・Ｓマンスリー四国がんセンター前(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=838076)

・Ｓマンスリー大街道駅前(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1106325)

【30％割引】

・Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=458358)

・ＳマンスリーJR松山駅南(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1252129)

・Ｓマンスリー城北III(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1029610)

・Ｓマンスリー松山大学前(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=796523)

・Ｓマンスリー千舟町【Ａタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=127967)

・Ｓマンスリー千舟町【Ｂタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=427222)

・Ｓマンスリー千舟町【Ｃタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=770981)

◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件

Ｓマンスリー四国がんセンター（左上） Ｓマンスリー千舟町【Cタイプ】（右上） ＳマンスリーＪＲ松山駅前（右下） Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】（左下）

2026年4月20（月）までにご入居される方に限ります。

退去時に著しく汚損・破損がある場合は、割引金額を請求する場合がございます。

他の割引キャンペーンとの併用はできません。

ご契約は空室状況により 先着順 での受付となります。

本キャンペーンは2026年4月末までの賃料が対象。

2026年5月1日（金）以降は通常賃料となります。

本キャンペーンのポイント

✦ 物件多数の大幅値引き ― 今だけの特典

✦ 繁忙期特別価格

✦ 最大30％割引の大幅値下げ

✦ 松山市内人気エリア多数

✦ 家具・家電完備で即入居可能

【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら

・ウィークリー＆マンスリー

https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/

・グッドマンスリー

https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b



ご利用方法

1. 弊社より申込URL送付

2. 申込登録

3. 入居審査

4. 電子契約書署名・ご入金

5. 入居開始当日より利用可能

ご予約はコチラから :https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】

株式会社三福社宅サービス

代表取締役：中矢孝則

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1

公式HP：https://www.3pukusyataku.com/

TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福社宅サービス マンスリー課

TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）