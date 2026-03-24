【愛媛・松山】春の引っ越しキャンペーン！マンスリーマンション最大30％割引実施

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株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、


2026年3月23日（月）～2026年4月20日（月）までの期間限定で、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした「春の引っ越しキャンペーン」を実施いたします。




キャンペーンイメージ写真


3月から5月は、転勤・異動・進学などに伴い不動産需要が最も高まるハイシーズンです。本キャンペーンでは、松山市内の人気エリアに位置するマンスリーマンションを対象に、賃料を通常価格より10％～最大30％割引にて提供いたします。


◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要

対象期間：2026年3月23日（月）～2026年4月20日（月）の期間入居される方限定



特典内容：賃料を通常より10～30％割引



対象物件：下記１０件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）



【10%割引】


　・Ｓマンスリー高岡町(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=442172)


　・Ｓマンスリー四国がんセンター前(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=838076)


　・Ｓマンスリー大街道駅前(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1106325)


　


【30％割引】


　・Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=458358)


　・ＳマンスリーJR松山駅南(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1252129)


　・Ｓマンスリー城北III(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1029610)


　・Ｓマンスリー松山大学前(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=796523)　


　・Ｓマンスリー千舟町【Ａタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=127967)


　・Ｓマンスリー千舟町【Ｂタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=427222)


　・Ｓマンスリー千舟町【Ｃタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=770981)




Ｓマンスリー四国がんセンター（左上）　Ｓマンスリー千舟町【Cタイプ】（右上）　ＳマンスリーＪＲ松山駅前（右下）　Ｓマンスリーいよ立花駅前【プレミアム】（左下）

◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件

2026年4月20（月）までにご入居される方に限ります。


退去時に著しく汚損・破損がある場合は、割引金額を請求する場合がございます。


他の割引キャンペーンとの併用はできません。


ご契約は空室状況により 先着順 での受付となります。


本キャンペーンは2026年4月末までの賃料が対象。


2026年5月1日（金）以降は通常賃料となります。



本キャンペーンのポイント


✦ 物件多数の大幅値引き ― 今だけの特典


✦ 繁忙期特別価格
✦ 最大30％割引の大幅値下げ
✦ 松山市内人気エリア多数
✦ 家具・家電完備で即入居可能



【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら



・ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/



・グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b



ご利用方法
1. 弊社より申込URL送付
2. 申込登録


3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能


ご予約はコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】


株式会社三福社宅サービス
代表取締役：中矢孝則
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP：https://www.3pukusyataku.com/
TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社三福社宅サービス　マンスリー課
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）