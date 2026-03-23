株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、メインクエスト第二部 9章などのお知らせをいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼メインクエスト第二部 9章が開放！開催期間 ：2026年3月22日 (日) 11:00 ～第二部 9章 ：「ラグナロク＝シンモラ」ストーリー：アミダハラに新たなアジトを手に入れ、魔界の門復活に向けて動き出した主人公たち。同じ頃、魔界では霜の鬼神の女王ラグナロクのもとに多くの軍勢が集結していた――。

▼セレクションプレミアムガチャ 第2弾が開催！第2弾 開催期間 ：2026年3月22日 (日) 0:00 ～ 4月21日 (火) 23:59セレクションプレミアムガチャは、おすすめのユニットが2体ずつ第1弾と第2弾に分かれてピックアップされたガチャです。また、第1弾、第2弾それぞれ2体のSRユニットの出現確率が同レアリティ内で高くなっております。さらに！第1弾、第2弾それぞれで、通常11連ガチャでは対魔石50個を使用いたしますが、初回のみ対魔石30個で引くことができる大変お得なガチャになっています。【第2弾ピックアップとなるSRユニット】・ SR 精神 【武者修行】覚醒リリム・ SR 科学 天射武砲あやめマイレージは第1弾、第2弾共に共通となっており、「ランダム交換チケット」と「選択交換チケット」を獲得できます。※出現確率の詳細は、ガチャ画面「詳細」ボタンよりご確認いただけます。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=5odoXjj4sm0

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.＜対応環境＞WindowsOS：Windows 11(64bit) 以上【推奨ブラウザ】Google Chrome(64bit)Microsoft Edge(Chromium版)(64bit)※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。※掲載内容は予告なく変更される場合があります。■会社概要名称 ：株式会社インフィニブレイン所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F代表 ：代表取締役 武山 英治事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売URL ：https://www.infini-brain.co.jp/