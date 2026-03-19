株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、入園・入学準備にぴったりな、デザイン選べる名入れスクール巾着の **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格税込2,600円（追加料金なし）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込2,340円（追加料金なし）で、2026年3月20日から3月26日までの **一週間限定** で、俺流総本家楽天市場店および俺流総本家公式オンラインショップにて販売いたします。

クーポンコード：【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品詳細

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/naire-0034.html入園・入学準備にぴったり！名前入りで迷子知らずのスクール巾着バッグです。体操服や上履き、帽子など、学校・園生活に欠かせないアイテムをかわいく収納できます。

この巾着バッグは、 **エコマークを取得した無漂白コットン素材** を使用しています。自然な風合いが魅力で、お子さまにも安心して使えるやさしい手触りです。

**選べるデザイン12種**持ち物の種類に合わせて選べる、かわいらしいイラスト入り。お子さまでもすぐに自分の袋がわかります。

選べるフォント6種

お名前のフォントはお好みに合わせて6種類から選べます。かわいらしいものから読みやすいものまで、用途に合わせてお選びいただけます。

サービス概要

対象商品：名入れスクール巾着セール期間：2026年3月20日から3月26日通常価格：税込2,600円（追加料金なし）割引価格：クーポン使用で10％OFFクーポンコード：【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/naire-0034.html

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/