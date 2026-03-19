【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？ SEOをやるとLLMO/AIOになる施策【2026年SEO最新版】をYouTubeで配信開始
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SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「エンティティSEO」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
【2026 SEOをやるとLLMO/AIOになる施策】AIが好む情報設計とは？
今回は、SEO対策を進めることで、結果的にLLMO対策・AIO対策にもつながる「一石二鳥の施策」として、AIが読みやすいコンテンツ設計について解説しています。
これからのコンテンツ制作では、SEOで上位表示を狙うだけでなく、生成AIに引用されやすい構造を意識することが重要です。
その鍵になるのが、今回動画内でもご紹介しているクエリファンアウトという考え方です。
クエリファンアウトとは、AIがユーザーの質問を受けた際に、質問を複数の観点に分解し、それぞれの情報を検索・収集・統合して、最終的な回答を生成する仕組みです。
この仕組みを踏まえると、生成AIに評価されやすいコンテンツには次のような特徴があります。
・FAQ形式で質問と回答が明確に分かれている
・「～とは」のような定義文がある
・比較表や違いの整理がある
・HowTo形式で手順が整理されている
・短く、根拠のある情報ブロックで構成されている
さらに、独自の実験・体験・レビューなどの一次情報を盛り込むことで、EEATの強化だけでなく、LLMO対策としても有効です。
また、記事公開時には以下のような**構造化データ（Schema.org）**の実装も重要です。
・FAQ schema
・HowTo schema
・Article schema
・Organization schema
・Person schema
動画内では、こうした「SEOをやっているつもりが、実はLLMO/AIO対策にもなっている施策」について、基礎からわかりやすくお話ししています。
東京SEOメーカーでは、こうした考え方をさらに発展させた
「クエリファンアウト型トピッククラスター」という独自のコンテンツLLMO手法も開発しています。
こちらは別の動画で詳しくご紹介していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
====================================
0:00 オープニング
0:40 コンテンツ強化施策
1:04 生成AIに引用されやすくするには
1:30 クエリファンアウトの5ステップ
2:00 4つの処理ステップ
2:44 クエリファンアウトに合わせたコンテンツ
4:23 SEOコンテンツに追加するLLMO対策
4:56 構造化データ
5:23 まとめ
====================================
【関連動画】
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk?si=R4RQNKSzykUkOTHw
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38?si=fpfY71z-WJQKSQnV最新版】
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE?si=ff-IFujp0Tp3q-sa
■2026SEOはこうなる
● https://youtu.be/YeCxnakviu4?si=FLknxhzs8Gq15uqk
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■無料プレゼント
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■「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
■「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
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■無料SEO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
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【2026 SEOをやるとLLMO/AIOになる施策】AIが好む情報設計とは？
今回は、SEO対策を進めることで、結果的にLLMO対策・AIO対策にもつながる「一石二鳥の施策」として、AIが読みやすいコンテンツ設計について解説しています。
これからのコンテンツ制作では、SEOで上位表示を狙うだけでなく、生成AIに引用されやすい構造を意識することが重要です。
その鍵になるのが、今回動画内でもご紹介しているクエリファンアウトという考え方です。
クエリファンアウトとは、AIがユーザーの質問を受けた際に、質問を複数の観点に分解し、それぞれの情報を検索・収集・統合して、最終的な回答を生成する仕組みです。
この仕組みを踏まえると、生成AIに評価されやすいコンテンツには次のような特徴があります。
・FAQ形式で質問と回答が明確に分かれている
・「～とは」のような定義文がある
・比較表や違いの整理がある
・HowTo形式で手順が整理されている
・短く、根拠のある情報ブロックで構成されている
さらに、独自の実験・体験・レビューなどの一次情報を盛り込むことで、EEATの強化だけでなく、LLMO対策としても有効です。
また、記事公開時には以下のような**構造化データ（Schema.org）**の実装も重要です。
・FAQ schema
・HowTo schema
・Article schema
・Organization schema
・Person schema
動画内では、こうした「SEOをやっているつもりが、実はLLMO/AIO対策にもなっている施策」について、基礎からわかりやすくお話ししています。
東京SEOメーカーでは、こうした考え方をさらに発展させた
「クエリファンアウト型トピッククラスター」という独自のコンテンツLLMO手法も開発しています。
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ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
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0:00 オープニング
0:40 コンテンツ強化施策
1:04 生成AIに引用されやすくするには
1:30 クエリファンアウトの5ステップ
2:00 4つの処理ステップ
2:44 クエリファンアウトに合わせたコンテンツ
4:23 SEOコンテンツに追加するLLMO対策
4:56 構造化データ
5:23 まとめ
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【関連動画】
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk?si=R4RQNKSzykUkOTHw
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38?si=fpfY71z-WJQKSQnV最新版】
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE?si=ff-IFujp0Tp3q-sa
■2026SEOはこうなる
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