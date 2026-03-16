結婚相談所マリーミー(本社：東京都渋谷区)は、ぶんか社より2026年1月14日に発売されましたコミック書籍『ガラスの靴、はかせます！～成婚率80％の結婚相談所～』が、好評発売中であることをお知らせいたします。

本作は、当社代表で婚活アドバイザーの植草美幸が原案・監修を担当。当相談所を舞台に、本気で婚活に取り組む男女の悲喜こもごもをセミフィクションで描いた作品です。作画は、コミカルかつテンポの良い作風で人気を集める漫画家の桜木さゆみ氏が担当。また帯には、漫画家の東村アキコ氏の推薦文も掲載されています。

これまでに電子版で発売された漫画(単話)は、現在までに12話配信され、約3万超のダウンロードを記録。「笑いながら学べる」「自分の将来についても考えた」など多くの声を受け、このたび新たな書き下ろし漫画やコラムも含めて、待望の紙書籍として刊行されました。





書籍『ガラスの靴、はかせます！～成婚率80％の結婚相談所～』

https://www.amazon.co.jp/dp/4821111411





書影





■面白く共感できる、婚活マンガ

本作は、理想と現実のはざまで揺れ動く男女の姿を、時にユーモラスに、時に胸に迫る内容で表現しています。婚活現場の実情、相談所でのカウンセリング、出会いから交際、そして成婚に至るまでのプロセスが、エンターテインメントとして楽しく読める一冊となっています。









■書籍概要

書籍名： ガラスの靴、はかせます！～成婚率80％の結婚相談所～

著者 ： 植草美幸(原案／監修)、桜木さゆみ(漫画)

発売日： 2026年1月14日

出版社： ぶんか社

体裁 ： 144ページ

価格 ： 1,430円(税込) ※電子書籍は1,388円

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/4821111411









◆結婚相談所マリーミー代表：植草美幸(うえくさ・みゆき) 経歴

恋愛・婚活アドバイザー、株式会社エムエスピー代表取締役。

1995年、アパレル業界に特化した人材派遣会社・株式会社エムエスピーを創業。そこで培われたコーディネート力と実績を活かし、2009年、結婚相談所マリーミーをスタート。以後16年以上にわたり、ラジオも含めて年間2,000人以上にアドバイスを行い、業界平均15％と言われる成婚率において、約80％の成婚率を誇る。