【MWC 2026】GSMA、AI通話ネイティブアプリケーションの体験仕様を発表

バルセロナ（スペイン）、2026年3月13日 /PRNewswire/ーGSMA がMWC Barcelona 2026の期間中に開催した「5G Futures Summit」において、GSMAはホワイトペーパーモバイルAI時代に向けたギガアップリンク、決定論的レイテンシー、およびネットワーク進化（Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era）を発表しました。このホワイトペーパーでは、モバイルAI時代における通信事業者のネイティブ音声サービスについて、開発・進化のトレンド、利用シナリオ、そしてビジネスモデルについて概説しています。また、AI Calling体験を評価するための仕様についても詳しく説明しており、通信事業者が音声体験を中心としたネットワークを構築し、音声サービスのユーザー体験を大幅に向上させることを支援します。



GSMA released the white paper at MWC 2026



このホワイトペーパーは、5G-AとAIの相乗効果によって、モバイル通信はモバイルAIの時代に入ったと指摘しています。通信事業者は、ネイティブ音声サービスを従来の音声通話からAI音声通話へと進化させつつあります。AIアルゴリズムと計算能力をネイティブのIMS音声ネットワークに統合することで、従来の音声通話は高度化されたサービスや革新的なアプリケーションへと進化しつつあります。この進化により、ユーザーには安定したHD品質、ビジュアル機能、インテリジェント機能、そして効率的な次世代通話体験が提供されるようになります。AI没入型通話やAI対話型通話といった新たなAI通話サービスの登場により、ネットワーク接続やAI機能に対して新たな要件が求められるようになっています。

同ホワイトペーパーによると、AIによる雑音除去は、AI没入型通話の代表的なアプリケーションの一つです。AIアルゴリズムを活用してさまざまな場面で周囲の雑音を除去することで、通信事業者はよりクリアなネイティブ通話を提供でき、より没入感のある体験をユーザーに届けることができます。AIベースの雑音除去アルゴリズムは、オフィス（騒音レベル40dB以上）、街中（騒音レベル60dB以上）、工事現場（騒音レベル80dB以上）など、さまざまな場面で使用することができます。これにより、ユーザーは端末機能に依存することなく、高品質の音声サービスを利用できるようになります。AIを活用したリアルタイム翻訳は、AI対話型通話の代表的なアプリケーションの一つです。音声ネットワーク機能が強化されたおかげで、長年にわたる言葉の壁はなくなりつつあります。AI Callingは、ビデオ通話中に正確でリアルタイムの音声文字起こしや翻訳を提供することができ、国際的なオンライン会議に参加するビジネスパーソン、海外旅行をする観光客、そして聴覚に障害のある方々を効果的に支援します。

ホワイトペーパーで強調されているように、通信事業者はAI機能をネイティブ音声サービスに統合することで、ビジネスモデルをアップグレードし、日々の通話に新たな活力を吹き込むことができます。ユーザーは、サブスクリプション料金を支払うことで、従来の通話中でもAI主導の拡張機能を利用することができるようになります。これにより通信事業者は、単一的なトラフィック課金モデルから、多次元的な体験価値に基づく収益化へと転換することが可能になります。

AI Callingのシナリオでは、ユーザー体験をどのように測定するかが通信事業者の新たな課題となるとみています。このホワイトペーパーでは、AI Callingの経験評価モデルの仕様を体系的に定義しています。従来のHD音声サービスの3つの体験指標（QoE、QoS、カバレッジ）に加え、AI Callingの体験評価モデル仕様に、AI没入体験、AI対話体験、そしてQoIの3つの指標が新たに追加されています。没入型通話は、基本的な音声通話のユーザー体験を大幅に改善することができます。例えば、MOSやSNRは大幅に向上しています。対話型通話を実現するには、ネットワークに新たな対話用チャネルや機能を装備する必要があります。これには、データ・チャネル（DC）やビデオ・チャネル（VC）などが含まれ、画面共有、リアルタイム翻訳、エージェントとの対話など、高度な体験を提供できるようになります。QoIは音声ネットワークのインテリジェンスを測定するための重要な指標です。この測定には、高品質なAIモデル、柔軟なAI管理、AIベースのネットワーク／ユーザー状況の認識と意思決定、そして包括的なAIサービス機能が含まれます。これにより、音声体験をアップグレードするための基本的なネットワーク保証を提供することが可能になります。

ITUは、マルチモーダルAIアプリケーションのユーザー体験を評価するための「P.AI-MOS」という作業プロジェクトを開始しました。体験評価モデルの開発を加速させるため、GSMAと業界パートナーは、AIアプリケーションの主要品質指標（KQI）をネットワークの主要パフォーマンス指標（KPI）にマッピングするルールを確立するための共同の取り組みを呼びかけています。この取り組みは、モバイルAIサービス体験標準の策定を迅速に進め、モバイルAI産業の発展をより強力に支援することを目的としています。

PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。