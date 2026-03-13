東京都は、2026年3月17日(火)から3月19日(木)まで、東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-11-1)で開催される第25回 SMART ENERGY WEEK【春】の展示会の1つである、「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」(主催：RX Japan合同会社)に出展します。





東京都は、エネルギーの安定供給の確保や脱炭素化に向け、都内における水素エネルギーの需要拡大・早期社会実装化に積極的に取り組んでいます。本展示会では、水素エネルギーの普及に向けて官民連携で共に行動する「Tokyoスイソ推進チーム」(以下、チームすいすい)の事業の一環としてブースを出展します。東京都の取り組み紹介に加え、チームすいすい加盟企業・団体等よるプレゼンテーションやパネルディスカッションを通して、国内外の水素エネルギーに関する最新の取り組みをご紹介し、水素事業を取り巻く現状や将来の展望などの情報をお届けします。ぜひ東京都ブースへお越しください。





会場パース(イメージ)





「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」は、2050年カーボンニュートラル実現のカギである水素の社会実装に向けたあらゆる技術について出展され、世界各国から専門家が来場する展示会です。





東京都ブースでは、以下のプログラムおよび展示を実施します。

※東京都ブースの各コンテンツは事前予約不要でご観覧いただけます。





【ブース概要】

(1)連携企業・自治体等によるプレゼンテーション

水素を「つくる」「はこぶ」「つかう」のサプライチェーンの段階ごとに、企業・自治体等(30団体)がそれぞれの最新の取り組みを紹介します。各回のプレゼンテーション後には名刺交換会を設けておりますので、情報収集の場にご活用ください。





(2)連携企業・団体によるパネルディスカッション

各日のテーマに沿って、水素事業に積極的に取り組む企業(1日あたり2社)とモデレーターによるパネルディスカッションを実施します。





(3)東京都の施策紹介・助成金案内

水素エネルギー普及に向けた東京都の取り組みを、パネル展示やプレゼンテーションでわかりやすく解説します。また、東京都の水素エネルギーに関する「助成金案内コーナー」も併設します。

協力(助成金案内コーナー)：公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京)





プレゼンテーション・パネルディスカッションテーマ





【タイムテーブル・登壇者について】

(※3月11日時点の予定のため、内容が変更となる場合がございます)





登壇企業・自治体等の一覧、毎日のテーマは下記を予定しています。(発表順で記載)

なお、プログラムの詳細等の最新情報はホームページをご確認ください。





ホームページ(Tokyo水素ナビ)：

https://www.tokyo-h2-navi.metro.tokyo.lg.jp/torikumi/event/h2-fc_expo2026









【プレゼンテーション】

3/17 (火) 国内水素サプライチェーン動向

■つくる 10:30-11:30

千代田化工建設株式会社、日揮ホールディングス株式会社、東京電力リニューアブルパワー株式会社、山梨県





■はこぶ・ためる 13:00-14:30

株式会社荏原製作所、株式会社タツノ、株式会社竹中工務店、福島県





■つかう 14:30-15:30

株式会社東京アールアンドデー、パナソニック株式会社、三浦工業株式会社





3/18 (水) 国際水素サプライチェーン動向

■はこぶ・ためる 10:30-11:30

株式会社商船三井、ヤンマーパワーソリューション株式会社、日本水素エネルギー株式会社





■つくる 13:00-14:30

オーストラリア・ニューサウスウェールズ州政府、オーストラリア・クイーンズランド州政府及びBIOENERGY GROUP PTY LTD、ACWA Power Company





■つかう 14:30-15:30

日本製鉄株式会社、株式会社神戸製鋼所、株式会社JERA





3/19 (木) 今後の水素ビジネス展開

■世界で加速する水素利活用 10:30-11:30

丸紅株式会社、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、川崎市





■海外水素展示会出展報告等 13:00-14:30

株式会社pHydrogen、バイオコーク技研株式会社、株式会社H2&DX社会研究所、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター





■今後の水素の普及に向けた課題と展望 14:30-15:30

株式会社ミライフ、株式会社NTTデータ経営研究所、合同会社デロイトトーマツ





東京の施策紹介プレゼンテーションは各日11:45-12:00に実施します。









【パネルディスカッション】

■3/17 (火) 15:30-16:30 国内水素需要の展望と水素サプライチェーン

【モデレーター】

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

エネルギー事業本部 水素事業部 部長

末廣 能史 氏





【パネリスト】

岩谷産業株式会社

水素本部 水素バリューチーム部長

佐野 雄一 氏





東日本旅客鉄道株式会社

グループ経営戦略本部 経営企画部門 サステナビリティマネジメントユニット マネージャー

糟谷 周一 氏





■3/18 (水) 15:30-16:30 動き出す国際水素サプライチェーン

【モデレーター】

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

水素・アンモニア部 水素共通基盤ユニット長

原 大周 氏





【パネリスト】

株式会社NTTデータ経営研究所

社会・環境システム戦略コンサルティングユニット 執行役員/ユニット長/シニアマネージングディレクター

村岡 元司 氏





丸紅株式会社

電力・インフラサービス部門 部門長補佐

幾島 渉 氏





■3/19 (木) 15:30-16:30 水素活用に向けた課題と技術開発、水素ビジネスの今後の展望

【モデレーター】

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

水素・アンモニア部 大規模水素利用ユニット長/水素SCチーム長

坂 秀憲 氏





【パネリスト】

三井物産株式会社

エネルギーソリューション本部 水素ソリューション事業部 水素マーケット開発室 室長

天野 功士 氏





川崎重工業株式会社

水素戦略本部 PR戦略室長

藤田 雅和 氏









【展示会 開催概要】

名称 ： 「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」

会期 ： 2026年3月17日(火)～3月19日(木)

開場時間 ： 午前10時00分～午後5時00分

会場 ： 東京ビッグサイト 西2ホール(コマ番号W14-46)

ブース紹介ページ： https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.org-492988aa-acaa-4f5d-aa22-59a30de67d4a.html#/

入場料 ： 無料 ※展示会への入場には事前の来場登録が必要です。詳細は展示会公式WEBサイトをご確認ください

公式サイトURL ： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fc.html









■Tokyoスイソ推進チームとは

水素エネルギーの普及に向け、官民両輪によるムーブメントを醸成すべく、民間企業や都内自治体等と共に「Tokyoスイソ推進チーム」(略称：チームすいすい)を発足させました。本チームの発足により、先進事例の情報共有や共通の情報発信など、志を同じくする官民の多くの団体と共に、水素エネルギーの普及に向けた取組を広く展開してまいります。

https://www.tokyo-h2-navi.metro.tokyo.lg.jp/suishin





本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略20【ゼロエミッション】 「水素エネルギーの社会実装化」





＜事業全体に関すること＞

産業労働局産業・エネルギー政策部

新エネルギー推進課

電話：03-5000-8007