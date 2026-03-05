一般社団法人日本フレスコボール協会が、5月3日および4日に東京都港区のおだいばビーチにて『フレスコボールJBG®Fオダイバカップ2026』を開催すると発表しました。





本大会は、ビーチ・マリンスポーツの国際的な祭典「ワールドビーチゲームズ」の日本招致を目指すプロジェクトのシンボル的イベント「ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルおだいば2026」の一環として行われます。同イベントは、前年度に3日間で約35,000人を動員した国内最大規模の催しとされています。





都市型ビーチで開催される本大会は、競技者にとって貴重な機会となっており、5月5日には一般向けの無料体験会も予定されています。フレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続ける採点競技であり、「思いやりのスポーツ」として世界各地で親しまれていると説明しています。



同協会は、世界初の国際組織設立に向けた合意を交わすなど、国際的なルール統一に向けた取り組みを進めています。今回の大会や体験会を通じて、国内でのさらなる普及や地域クラブの拡大が期待されます。





「フレスコボールJBG®Fオダイバカップ2026」の概要

・イベント名：フレスコボールJBG®Fオダイバカップ2026

・開催日時：2026年5月3日(日)、4日(月祝) ※5月5日(火祝)は無料体験会を実施

・開催場所：東京都港区 お台場海浜公園おだいばビーチ

・関連URL：

https://jbgf.jp/odaiba2026/

・主な特徴：

・国内最大規模のビーチスポーツイベント「ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルおだいば2026」内で開催。

・協力してラリーを続ける採点競技「フレスコボール」の公式戦。

・公式戦の翌日には、一般参加が可能な無料体験会を実施。





