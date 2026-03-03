AI法務SaaS「AILEX」、e-Gov法令API深化連携の4機能を追加 ～ AIが引用する法令条文を政府公式データで自動検証、 弁護士の「条文誤引用リスク」をゼロに近づける ～

AI法務SaaS「AILEX」、e-Gov法令API深化連携の4機能を追加 ～ AIが引用する法令条文を政府公式データで自動検証、 弁護士の「条文誤引用リスク」をゼロに近づける ～