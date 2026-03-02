日本のいびき対策機器およびいびき手術市場は2035年までに1億8,020万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR） 7.6%である

