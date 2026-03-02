日本のいびき対策機器およびいびき手術市場は2035年までに1億8,020万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR） 7.6%である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本のいびき対策機器およびいびき手術市場：機器タイプ別（下顎前方移動装置、舌固定装置、持続陽圧呼吸〔CPAP〕装置、その他）、手術手技別（口蓋垂軟口蓋咽頭形成術、扁桃摘出術およびアデノイド切除術、上顎・下顎およびオトガイ舌筋前方移動術、ラジオ波焼灼術、ピラー手技〔口蓋インプラント〕手術）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査報告書を2026年3月に発行したと発表した。本報告書は、日本のいびき対策機器およびいびき手術市場に関する予測評価を提供するものである。また、同市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本のいびき対策機器およびいびき手術市場の概要
日本のいびき対策機器およびいびき手術市場とは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）を含むいびきおよび睡眠関連呼吸障害の治療を目的とした製品および医療処置に焦点を当てた医療分野を指す。いびき対策機器には、下顎前方移動装置（MAD）、鼻腔拡張器、舌固定装置、ならびに持続陽圧呼吸（CPAP）システムが含まれる。いびき手術には、気道閉塞を軽減するための口蓋垂軟口蓋咽頭形成術（UPPP）、レーザー補助手術、ラジオ波焼灼術などが含まれる。日本における市場成長は、高齢化の進展、睡眠障害に対する認知度の向上、肥満率の上昇、ならびに診断率の改善によって牽引されている。さらに、技術革新、低侵襲手術への選好、睡眠クリニックの拡充が、国内市場の発展を一層促進している。
Surveyreportsの専門家は、日本のいびき対策機器およびいびき手術市場に関する調査分析を実施し、2025年における同市場規模が8,570万米ドルであったことを明らかにした。さらに、2035年末までに売上高が1億8,020万米ドルに達すると予測されている。日本のいびき対策機器およびいびき手術市場は、2025年から2035年の予測期間において、約
7.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本のいびき対策機器およびいびき手術市場の定性的分析によれば、より質の高い睡眠ソリューションへの需要増加、睡眠障害の有病率上昇、技術革新および医療アクセスの向上、ならびに医療技術および治療法の革新を背景として、市場規模は拡大すると見込まれている。主要な市場参加企業には、Somno Med Limited、Airway Management Inc.、ResMed Inc.、Koninklijke Philips N.V.、Fisher & Paykel Healthcare Ltd.、Somnolent / Sleeping Well、Tomed Dr. Toussaint、GlaxoSmithKline（GSK）、Meditas Ltd.が含まれる。
目次
● 日本のいびき対策機器およびいびき手術市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2035年までの日本のいびき対策機器およびいびき手術市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：機器タイプ別、手術手技別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のいびき対策機器およびいびき手術市場のセグメンテーション
● 機器タイプ別：
○ 下顎前方移動装置、舌固定装置、持続陽圧呼吸（CPAP）装置、その他
