サングローブ株式会社(本社：東京都新宿区／代表：林 崇史／以下 サングローブ)は、就職・転職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社が発表した「働きがいのある企業ランキング2026」において、調査対象19,681社の中から、今回より新設された部門別ランキング『人事評価の適正感』にて全国第8位に選出されました。





本ランキングは、企業主導の調査とは異なり、OpenWorkに投稿された社員・元社員の生の声に基づく客観的な評価によって作成されています。





全19,681社を対象とした集計の結果、サングローブの成果に応じたインセンティブ制度や風通しが良く、サポートし合う企業文化が、働く社員の意欲につながる要素として高く評価されました。





「働きがいのある企業ランキング2026」公式サイト：

https://www.openwork.jp/award/





「働きがいのある企業ランキング2026」にて『人事評価の適正感』部門・全国8位に





■選出の背景：成果に応じた報酬制度と相互に支え合う企業文化

社員・元社員から寄せられたレポートでは、特に以下の点が「働きがい」を支える特徴として挙げられています。





・成果に応じた報酬制度

営業成績に応じたインセンティブ制度が確立されており、個人の成果や努力が正当に給与・昇進へ反映される点に納得感があるという声が寄せられています。





・相互に支え合う企業文化

風通しが良く、社員同士がサポートし合う文化が根付いています。こうした心理的安全性と適切な評価の両立が、社員の主体的なキャリア形成を後押ししています。









■「働きがいのある企業ランキング2026」について

本ランキングは、OpenWorkに投稿された19,681社のクチコミデータをもとに、オープンワーク株式会社が2014年から毎年発表しているものです。





13回目を迎える今回は、価値観の多様化を背景に、8つの指標ごとに強みを持つ企業を選出する「部門別」ランキングが新設されました。





・対象データ： 2025年1月1日～2025年12月31日に投稿されたクチコミレポート

・選出条件 ： 社員として1年以上在籍し、500文字以上の自由回答を含む回答を集計





サングローブは今後も、社員一人ひとりが正当に評価され、安心して力を発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。





サングローブ株式会社 採用サイト： https://www.sungrove.co.jp/recruit/









■サングローブ株式会社 会社概要

社名 ： サングローブ株式会社

代表者 ： 林 崇史

設立 ： 2015年2月

資本金 ： 85,000,000円(資本準備金含む)

従業員数： 合計1,766名(2025年4月時点)

URL ： https://www.sungrove.co.jp/

事業内容： 企業・店舗のコーポレートサイトやECサイトの制作、

マーケティング支援、SEM事業、デザイン・撮影・広告代理業、

採用コンサルティングや人材紹介など、

多角的な集客支援サービスを展開









■所在地

【東京本社オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング4F(受付)





【東京本社第二オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング20F





【東京本社第三オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング16F





【東京本社Web開発オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング18F





【東京本社第二Web開発オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング13F





【横浜支社】

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島1-1-2

横浜三井ビルディング20F





【名古屋支社】

〒451-0045

愛知県名古屋市西区名駅2-27-8

名古屋プライムセントラルタワー4F





【大阪支社オフィス】

〒531-6120

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

梅田スカイビル タワーウエスト20F(受付)





【大阪支社第二オフィス】

〒531-6120

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

梅田スカイビル タワーウエスト35F





【福岡支社】

〒812-0036

福岡県福岡市博多区上呉服町10-10

呉服町ビジネスセンター9F





【TechX Vietnam Co., Ltd.】

20th Floor Tower A, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam,

Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam