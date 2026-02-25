¥Ñ¥ª¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Ðー¥³ー¥ÉÀ½ÉÊ·²¤«¤é¿·µ¬7À½ÉÊ¤ò°ìÀÆ¥ê¥êー¥¹¡¡WebAssemblyÈÇ¡ÖBarcode.wasm¡×¤ò³Ë¤ËPythonÈÇ¡¦FlutterÈÇ¤ËÂ³¤¡¢Go¡¦Rust¡¦Ruby¡¦SwiftÈÇ¤âÆ±»þ¥Ç¥Ó¥åー
Í¸Â²ñ¼Ò¥Ñ¥ª¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼°æ À¿¡¢°Ê²¼ Pao@Office)¤Ï¡¢C++¤Ç³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½¥Ðー¥³ー¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¿·µ¬3À½ÉÊ¡ÖBarcode.wasm¡×(ÀÇ¹þ22,000±ß)¡¢¡ÖBarcode.Python¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)¡¢¡ÖBarcode.Flutter¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)¤ò2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¡ÖBarcode.jar¡×¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pao@Office¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
²»À¼ÆþÎÏAndroid¥¢¥×¥ê VoiceToPC¤ÇÀ¤´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î³ÎÄê¿½¹ð¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È½¸·×¥¢¥×¥ê KaimonoToExcel¤âÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ø¤¤Æº£ÅÙ¤Ï¡¢Pao@Office¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¥Ðー¥³ー¥ÉÀ½ÉÊ·²¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë7¤Ä¤Î¿·À½ÉÊ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î7¤Ä¡¢¤¿¤À¤Î²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1¤Ä¤Îµ»½ÑÅª·èÃÇ¤¬¡¢»Ä¤ê6¤Ä¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡ WebAssembly¤È¤¤¤¦¡ÖÀÅ¤«¤Ê³×Ì¿¡×¨¡¨¡ Barcode.wasm ¨¡¨¡
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤Ù¤¤ÏBarcode.wasm¤À¡£
C++¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¹âÀÇ½¥Ðー¥³ー¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢WebAssembly(WASM)¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µー¥ÐーÄÌ¿®¤Ê¤·¤Ë¡¢1¼¡¸µ¡¦2¼¡¸µ¤¢¤ï¤»¤Æ18¼ï¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£JavaScript / TypeScript¤«¤é¿ô¹Ô¤Î¥³ー¥É¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢PNG¤Ç¤âSVG¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ðー¥³ー¥É¤¬¸½¤ì¤ë¡£npm¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¸ø³«ºÑ¤ß¤Ç¡¢npm install @pao-at-office/barcode-wasm ¤Î°ì¹Ô¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¸þ¤±¤Î¥Ðー¥³ー¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡×¤ÇÏÃ¤Ï½ª¤ï¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎËÜÅö¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡£
WebAssembly¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç½Å¤¤½èÍý¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÊÂ¤ß¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ»½Ñ¤À¡£¤·¤«¤·º£¡¢WASM¤Î¼Â¹Ô´Ä¶¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Wasmer¡¢Wasmtime¡¢Node.js¨¡¨¡WASM¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤òÆ°¤«¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êBarcode.wasm¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ë.wasm¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤¨½ñ¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¸À¸ì¤«¤é¤Ç¤â¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ëÈÆÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤Î»Å³Ý¤±¤À¡£
Barcode.wasm¤ÏÃ±ÂÎ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢PythonÈÇ¤ÈFlutterÈÇ¤Î¡ÖWASMÈÇ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1¤Ä¤ÎC++¥³¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿1¤Ä¤ÎWASM¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤À¤±¤Ç¡¢JavaScript¡¦Python¡¦Dart¤Î3¤Ä¤Î¸À¸ì¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆ°¤¯¡£¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤Ï1¤Ä¡¢ÉÊ¼Á¤â1¤Ä¡¢Â®ÅÙ¤â¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
³«È¯¼Ô¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¿Þ - C++¥³¥¢¤«¤éWASM·ÐÍ³¤Ç³Æ¸À¸ì¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¿Þ
¨¡¨¡ Barcode.wasm¤¬³«¤±¤¿ºÇ½é¤ÎÈâ ¨¡¨¡ Barcode.Python ¨¡¨¡
Python¤Ç¥Ðー¥³ー¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òºî¤ë¤È¤¡¢ÉáÄÌ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯ÁªÂò»è¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£pybind11¤ÇC++¤òÄ¾ÀÜ¥Ð¥¤¥ó¥É¤¹¤ëÊýË¡¤È¡¢Pure Python¤Ç½ñ¤¯ÊýË¡¤À¡£Pao@Office¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢WASMÈÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¡£
pybind11¤Ë¤è¤ëNativeÈÇ¤ÏÂ®¤¤¡£¤À¤¬¥æー¥¶ー¤Î´Ä¶¤ËC++¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤ä¥Ó¥ë¥ÉºÑ¤ß¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£OS¤äPython¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤Ëwheel¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢WASMÈÇ¤Ï°ã¤¦¡£Node.js¤«WASM¥é¥ó¥¿¥¤¥à¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÆ°¤¯¡£Linux¤Ç¤âWindows¤Ç¤âmacOS¤Ç¤â¡¢Python¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬²¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸.wasm¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¯¡£Â®ÅÙº¹¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ÇÁû¤°¤Û¤É¤â¤Ê¤¤¡£´Ä¶¹½ÃÛ¤Î¼ê´Ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¡£
pip install°ìÈ¯¡£importÀè¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¡£NativeÈÇ¤ÈWASMÈÇ¤ÏÆ±°ìAPI¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³«È¯»þ¤ÏNative¤ÇÂ®ÅÙ¤ò²Ô¤®¡¢¥Ç¥×¥í¥¤Àè¤ÎÅÔ¹ç¤ÇWASM¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Æ±»þ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëPure PythonÈÇ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÏC++¤Ë¤âWASM¤Ë¤â°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢100¡ó Python¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Ðー¥³ー¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£Python¤ÎPDFÄ¢É¼¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëReportLab¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥Ðー¥³ー¥É¤òÄ¾ÀÜÉÁ²è¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²èÁü½èÍý¤ÎÄêÈÖ Pillow¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢PNG¡¦JPEG²èÁü¤È¤·¤Æ¤Î¥Ðー¥³ー¥É½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Ä¢É¼¤Ë¥Ðー¥³ー¥É¤òËä¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¨¡¨¡Python³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é±þ¤¨¤ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¡£
Pure PythonÈÇ¤Ï¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕ¤¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£ReportLab¤ò»È¤Ã¤ÆÇ¼ÉÊ½ñPDF¤Ë¥Ðー¥³ー¥É¤òÁÈ¤ß¹þ¤à²áÄø¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¯¥µ¥ó¥×¥ë¥³ー¥É¤È¤·¤ÆÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êËÜÂÎ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î°Å¹æ²½(paozip)¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕ¤À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔÀµ¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ðー¾å¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë»î¤»¤ë¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤â¸ø³«Í½Äê¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¥½ー¥¹¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤â¤è¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇµóÆ°¤ò³Î¤«¤á¤ë¤â¤è¤·¡£Æþ¸ý¤Ï²¿ÄÌ¤ê¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
Barcode.Python ¥Ç¥â¥µ¥¤¥È PDFÄ¢É¼½ÐÎÏÎã
¨¡¨¡ Barcode.wasm¤¬³«¤±¤¿¤â¤¦1¤Ä¤ÎÈâ ¨¡¨¡ Barcode.Flutter ¨¡¨¡
¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡¦Web¤ò¥ï¥ó¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ëFlutter¡£¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¸½¾ì¤ÇºÎÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÉÊ¼Á¤Î¥Ðー¥³ー¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
FlutterÈÇ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸»×ÁÛ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
C++¤òdart:ffi¤Ç¥Ð¥¤¥ó¥É¤·¤¿PluginÈÇ¤Ï¡¢Android¡¦iOS¡¦Windows¡¦macOS¡¦Linux¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤Ç¹âÂ®¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç1¤Ä¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£dart:ffi¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤´¤È¤Ë.so¤ä.dylib¤ä.dll¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ó¥ë¥É´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥µー¥Ðー¥µ¥¤¥ÉDart¤Ç»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ä¶¹½ÃÛ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤âWASM¤¬¸ú¤¯¡£
WASMÈÇ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¤Ê¤¤¡£Dart¤«¤éWASM¥é¥ó¥¿¥¤¥à·ÐÍ³¤ÇBarcode.wasm¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤À¤±¤À¡£¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï³Æ¸À¸ìÍÑ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëWASM¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ÎÃæ¿È¤ÏBarcode.wasm¤½¤Î¤â¤Î¡£¥µー¥Ðー¤Ç¤â¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡£
¤µ¤é¤ËPure DartÈÇ¤â¤¢¤ë¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö°ÍÂ¸¤ò°ìÀÚ»ý¤¿¤Ê¤¤100¡ó Dart¼ÂÁõ¤À¡£Flutter¤ÎCustomPainter¤òÄÌ¤¸¤ÆCanvas¤Ë¥Ðー¥³ー¥É¤òÄ¾ÀÜÉÁ²è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Dart¤ÎPDFÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëpdf¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÈÏ¢·È¤·¡¢PDFÄ¢É¼¤Ø¤Î¥Ðー¥³ー¥ÉËä¤á¹þ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£SVG½ÐÎÏ¤âÉ¸½à¥µ¥Ýー¥È¡£Web¤ò´Þ¤àÁ´6¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡£Pure DartÈÇ¤â¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕÂ°¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀß·×¤À¡£
¤³¤Á¤é¤â¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢Æ³Æþ¤«¤é¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
Barcode.Flutter ¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥Ðー¥³ー¥ÉÉ½¼¨Îã
¨¡¨¡ 1¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢3¤Ä¤Î¸À¸ì¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø ¨¡¨¡
¤³¤³¤ÇÁ´ÂÎÁü¤òÐíâ×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Pao@Office¤Ï24Ç¯Á°¤Ë.NET¸þ¤±¥Ðー¥³ー¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸åJava¡¢PHP¤È³Æ¸À¸ì¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¼ÂÁõ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤¬»ý¤Ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÄ¾ÀÜÉÁ²è¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Í£°ì¤ÎÀµ²ò¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢.NET¤ÎGDI+¤Ç¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎDPI¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥Ã¥ÈÃ±°Ì¤ÇÉÁ²è¤¹¤ëÀºÅÙ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸À¸ì¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ²è¤Ï·ë¶É¤É¤³¤«¤Ç¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤é¤ÐºÇ½é¤«¤éC++¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê²èÁü¤òÀ¸À®¤·¡¢¤½¤ì¤ò³Æ¸À¸ì¤ËÅÏ¤¹Êý¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡24Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤¬C++¥³¥¢¤Î³«È¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎC++¥³¥¢¤òWASM¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³Æ¸À¸ì¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤é´°Á´¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
C++¥³¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Barcode.wasm¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éJavaScript / TypeScript(¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢Node.js)¤Ø¡¢Python WASMÈÇ(pip install¡¢¤É¤³¤Ç¤âÆ°¤¯)¤Ø¡¢Dart WASMÈÇ(Flutter Web¡¢¥µー¥Ðー¥µ¥¤¥ÉDart)¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬³«¤±¤ë¡£¤³¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸À¸ìÂÐ±þ¤ò¤â¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×¤À¡£
¨¡¨¡ ¤½¤·¤ÆÈâ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¯ ¨¡¨¡ Go¡¦Rust¡¦Ruby¡¦Swift ¨¡¨¡
¡Öº£¸å¤Î¸À¸ìÂÐ±þ¤ò¤â¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×¤À¡×¨¡¨¡¤½¤¦½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¡Öº£¸å¡×¤¬¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
Barcode.wasm¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡£¤½¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÀµ¤·¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Go¡¦Rust¡¦Ruby¡¦Swift¤Î4¸À¸ìÈÇ¤¬¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë¡£
Barcode.Go¤Ï¡¢go get°ìÈ¯¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëPure GoÈÇ¤È¡¢C++ WASM¥¨¥ó¥¸¥ó¤òNode.js·ÐÍ³¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤¹WASMÈÇ¤Î2¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹½À®¡£net/http¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿REST API¥µー¥Ðー¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹Á´À¹¤Î¸½¾ì¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é±þ¤¨¤ë¡£CGoÉÔÍ×¡¦³°Éô°ÍÂ¸¤Ê¤·¤ÎPure Go¼ÂÁõ¤Ï¡¢¤É¤Î´Ä¶¤Ç¤â¥Ó¥ë¥É¤¬ÄÌ¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
Barcode.Rust¤Ï¡¢cargo add¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëPure RustÈÇ¤ÈWASMÈÇ¤Î2¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£unsafe¥³ー¥É¥¼¥í¤ÎPure Rust¼ÂÁõ¤Ç¡¢axum¤ò»È¤Ã¤¿REST API¥µー¥Ðー¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£Rust¤òÁª¤Ö³«È¯¼Ô¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´À¡×¤ò¡¢¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÅ¶¨¤Ê¤¯´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Barcode.Ruby¤Ï¡¢NativeÈÇ(C++ FFI)¡¦WASMÈÇ¡¦Pure RubyÈÇ¤Î3¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£gem install¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¡¢WASMÈÇ¤ÏNode.js¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐmacOS¡¦Linux¤Ç¤âÆ°¤¯¡£Pure RubyÈÇ¤Ïchunky_png¤ò»È¤Ã¤¿¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕ¤Äó¶¡¤Ç¡¢Rails¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤â¼«ºß¤À¡£
Barcode.Swift¤Ï¡¢Pure SwiftÈÇ¤ÈWASMÈÇ¤Î2¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£Swift Package Manager¤Ë1¹ÔÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¡¢Vapor¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥µー¥Ðー¥µ¥¤¥ÉSwift¤Ç¤ÎREST API¹½ÃÛ¤âÂ¨ºÂ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£
4¸À¸ì¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢PNG¡¦SVG½ÐÎÏÂÐ±þ¡¢Á´18¼ï¥Ðー¥³ー¥ÉÂÐ±þ¡¢REST API¥µ¥ó¥×¥ëÉÕÂ°¤È¤¤¤¦Pao@Office¤ÎÉ¸½à»ÅÍÍ¤À¡£¸À¸ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÊ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡ 20¼ï¤Î¥Ðー¥³ー¥É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç ¨¡¨¡
PythonÈÇ¡¦FlutterÈÇ¤È¤â¡¢ÂÐ±þ¥Ðー¥³ー¥É¤Ï20¼ï¡£QR¥³ー¥É¡¢DataMatrix¡¢PDF417¤Î2¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤«¤é¡¢JAN¡¦Code128¡¦GS1-128¡¦GS1 DataBar¡¦Í¹ÊØ¥«¥¹¥¿¥Þ¥Ðー¥³ー¥É¡¦É¸½àÎÁ¶âÂåÍý¼ýÇ¼ÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ðー¥³ー¥É¤Þ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ðー¥³ー¥É¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WASMÈÇ¤âNativeÈÇ¤âPure¸À¸ìÈÇ¤â¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÉÊ¼Á¤ÏÆ±°ì¤À¡£RJS¥Ðー¥³ー¥É¸¡ººµ¡Model L2000¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤ÇÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀºÅÙ¤¬¡¢¤É¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅù¤·¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Á´À½ÉÊ¤Î¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö2¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈÇ¡×¤È¡ÖAll-in-OneÈÇ¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥³ー¥É¤Ç¥Ðー¥³ー¥É¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¤«¤éÆþÌç¤·¡¢Á´¥Ðー¥³ー¥É¼ïÎà¡¦Á´µ¡Ç½¤ò»î¤»¤ëAll-in-One¤ÇÁ´ËÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£¤³¤Î2ÃÊ¹½¤¨¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¥¹¥Æ¥Ã¥×ÈÇ¥Ç¥â¤ÈAll-in-OneÈÇ¥Ç¥â¤Î²èÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¨¡¨¡ ´ûÂ¸À½ÉÊ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¨¡¨¡
²Ã¤¨¤Æ¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¤Î JavaÈÇ(Barcode.jar)¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤È°ÂÄêÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Pao@Office¤Î¥Ðー¥³ー¥ÉÀ½ÉÊ·²¤Ï¡¢Excel¤äAccess¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëBarcode.Office¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢.NET¡¦Java¡¦PHP¡¦WebAssembly¡¦Python¡¦Flutter¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤µ¤é¤ËGo¡¦Rust¡¦Ruby¡¦Swift¤Î4¸À¸ì¤ò²Ã¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´°Á´¤Ë¥«¥Ðー¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¡£
24Ç¯´Ö¡¢1¤Ä¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿Pao@Office¤È¤¤¤¦¥áー¥«ー¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¤³¤ì¤À¡£
¥ê¥êー¥¹¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦WebAssembly¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.wasm¡×(ÀÇ¹þ22,000±ß)
¡¦Python¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.Python¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)
¡¦Flutter/Dart¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.Flutter¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)
¡¦Go¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.Go¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)
¡¦Rust¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.Rust¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)
¡¦Ruby¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.Ruby¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)
¡¦Swift¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.Swift¡×(ÀÇ¹þ11,000±ß～22,000±ß)
¡¦Java¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖBarcode.jar¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×(ÀÇ¹þ22,000±ß)
¢¡À½ÉÊ¥µ¥¤¥È
Pao@Office ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.pao.ac/
Barcode.wasm (JavaScript/TypeScript)¡¡¡¡¡§ https://www.pao.ac/barcode.wasm/
Barcode.Python (Python³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.pao.ac/barcode.python/
Barcode.Flutter (Flutter/Dart³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡§ https://www.pao.ac/barcode.flutter/
Barcode.Go (Go³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.pao.ac/barcode.go/
Barcode.Rust (Rust³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.pao.ac/barcode.rust/
Barcode.Ruby (Ruby³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.pao.ac/barcode.ruby/
Barcode.Swift (Swift³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.pao.ac/barcode.swift/
Barcode.jar (Java³«È¯¼Ô¸þ¤±)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.pao.ac/barcode.jar/
³ÆÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¥â¡¦»îÍÑÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¥³ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»îÍÑÈÇ¤Ë¤Ï¥Ðー¥³ー¥É¤Ë¡ÖSAMPLE¡×¤ÎÆ©¤«¤·¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ²Á³Ê
Barcode.wasm¡§1³«È¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹(ÀÇ¹þ22,000±ß)
Barcode.Python¡§
WASMÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß) / NativeÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß) / Pure PythonÈÇ(ÀÇ¹þ22,000±ß¡¦¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕ¤)
Barcode.Flutter¡§
WASMÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß) / PluginÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß) / Pure DartÈÇ(ÀÇ¹þ22,000±ß¡¦¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕ¤)
Barcode.Go¡§
Pure GoÈÇ(ÀÇ¹þ22,000±ß) / WASMÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß)
Barcode.Rust¡§
Pure RustÈÇ(ÀÇ¹þ22,000±ß) / WASMÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß)
Barcode.Ruby¡§
NativeÈÇ/WASMÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß) / Pure RubyÈÇ(ÀÇ¹þ22,000±ß¡¦¥½ー¥¹¥³ー¥ÉÉÕ¤)
Barcode.Swift¡§
Pure SwiftÈÇ(ÀÇ¹þ22,000±ß) / WASMÈÇ(ÀÇ¹þ11,000±ß)
Barcode.jar¡§1³«È¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹(ÀÇ¹þ22,000±ß)
¢¨Á´À½ÉÊ¥é¥ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥êー¡£±¿ÍÑ´Ä¶¤Ç¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ìµ½þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡Pao@Office¥Ðー¥³ー¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
1. ¥é¥ó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥êー(Ìµ½þ)
³«È¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¤ßÈÎÇä¡£±¿ÍÑ»þ¤Ï¥µー¥Ðー¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÌä¤ï¤º¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ìµ½þ¤Ç¤¹¡£
2. ½ÐÎÏ¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÀºÅÙ¤¬¹â¤¤
RJS¥ìー¥¶ー¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー Model L2000¤Ç¸¡ºººÑ¤ß¡£¥×¥ê¥ó¥¿¤Ë¤è¤ëÀþ¤Î¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥ÈÃ±°Ì¤ÇÀþÉý¤òÈùÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3. ¥Ðー¥³ー¥ÉÀ¸À®¤¬ÍÆ°×¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤
Á´À½ÉÊ¡Ö2¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Î¥³ー¥É¤Ç¥Ðー¥³ー¥É½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£ËÉÙ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥³ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Pao@Office¤Î¥Ðー¥³ー¥ÉÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pao@Office¤Ï¡¢2002Ç¯10·î¤è¤ê.NETÍÑ¥Ðー¥³ー¥ÉºîÀ®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢2006Ç¯7·î¤è¤êJavaÍÑ¥Ðー¥³ー¥ÉºîÀ®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢2010Ç¯11·î¤è¤êExcel¤äWordÍÑ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡¢2011Ç¯3·î¤è¤êPHPÍÑ¥Ðー¥³ー¥ÉºîÀ®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¥Ðー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâNo.1¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎWebAssembly¡¦Python¡¦Flutter¡¦Go¡¦Rust¡¦Ruby¡¦Swift 7À½ÉÊ¤ÎÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´°Á´¤Ë¥«¥Ðー¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ Í¸Â²ñ¼Ò¥Ñ¥ª¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹(Pao@Office)
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡§ 2001Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼°æ À¿
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.pao.ac/
Facebook¡¡¡§ https://www.facebook.com/pao.at.office
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡§ 10Ì¾
»ö¶È½ê¡¡¡¡¡§ ËÜ¼Ò (ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÃ«ÄÅ3-29-2-401)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ»öÌ³½ê(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-8-3 ½»Í§¿·¶¶¥Ó¥ë7F)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ 1.¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯»Ù±ç¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¢¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¢¨¡ÖQR¥³ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£