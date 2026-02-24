株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田忠司、以下アクセア）は、「アクセア川口駅前店」を2026年2月27日(火)にオープンいたします。同店は埼玉県で4店舗目となり、これでアクセアの店舗数は国内外あわせて142店舗目となります。

アクセア川口駅前店の特徴

「アクセア川口駅前店」はJR「川口駅」東口より徒歩4分のアクセスしやすい立地にオープンいたします。名刺や資料印刷をはじめとする各種オンデマンドプリントサービスを通じて、川口市内および周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様の多様な印刷ニーズに迅速にお応えいたします。◆地域密着のサポート体制店頭でのご相談はもちろん、Web入稿によるスムーズな受け渡しも可能です。国内外142店舗の充実したネットワークを活かし、川口市内および周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様に、高品質で迅速な印刷サービスをご提供いたします。◆法人対応いたします大量案件や全社での利用など、様々な案件を専任の営業担当がサポート。お客様がより便利にご利用いただけるよう、価格、納期、お支払いについて、提案いたします。また手続きをしていただくことで請求書払いも可能です。（後払いは当社所定の審査があり、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。）◆埼玉県初！アクセアカフェ併設同店は埼玉県初となるアクセアカフェ併設店舗となります。（アクセアカフェ川口駅前店は3月13日オープン予定）アクセアカフェは、Wi-Fi・電源完備の快適な空間で、テレワークや打ち合わせ、ちょっとした休憩にもご利用いただけるコワーキングスペースです。

最短即日対応も可能！名刺、チラシ、ポスターなどの幅広いプリントサービス

最短即日対応可能な印刷サービス

https://www.accea.co.jp/map/kawaguchi_ekimae.html

アクセア川口駅前店では、小ロット＆急ぎの印刷を中心としたオンデマンドプリントサービスを展開いたします。店頭での受付のほか、アクセアのWEB注文システムACCEA EXPRESS（https://ex.accea.co.jp/）をご利用いただくことで、最短3時間での仕上げも可能です。当日の店舗受け取りや当日出荷にも対応しております。

幅広いプリントサービスラインナップ

■各種印刷物チラシ印刷、ポスター印刷、名刺印刷、パンフレット印刷、資料印刷など■加工ラミネート加工、パネル加工、製本など■販促物作成ノベルティ印刷、サイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など各種印刷から後加工まで幅広く承ります。企業向けビジネスサポートサービスやノベルティ印刷、飲食店・小売店向けのサイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など、お客様の用途・目的に合わせたご提案も可能です。印刷物のご相談はお気軽に店舗へご相談ください。店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/kawaguchi_ekimae.html

お得なオープニングキャンペーン開催！

「アクセア川口駅前店」のオープンを記念いたしまして、2026年3月31日までオープニングキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひ足をお運びください。

●セルフコピーが特別価格に！

・セルフコピー モノクロ5.5円→3.3円/面・セルフコピー カラー22円→11円/面・セルフコピー カラーA333円→22円/面※モノクロコピーの合計額が1円未満の場合は切り捨てとなります。

アクセア川口駅前店 基本情報

店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/kawaguchi_ekimae.html〒332-0012埼玉県埼玉県川口市本町4-1-4イーストビル1F営業時間平日 9:00～20:00 土日祝 休みアクセス●JR「川口駅」東口より徒歩4分

株式会社アクセア 会社概要

商号 ：株式会社アクセア代表取締役社長：吉田 忠司本店所在地：東京都千代田区麹町2-4-11 麹町スクエアプラザ2F設立年月日：平成14年11月従業員数 ：約700名業務内容 ：システム、SNSアプリ等の開発、デジタルプリント、コワーキングスペース、フィットネスなどの運営及びシェアリングサービス資本金： 2億9,451万5,650円（資本金：1億5,325万7,825円、資本準備金：1億4,125万7,825円）ＵＲＬ：https://www.accea.co.jp/【本件に関するお問い合わせ】株式会社アクセア 担当：榎澤TEL：03-6261-3603E-mail ：enokizawa@accea.co.jp