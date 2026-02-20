【キル フェ ボン】＜春メニュー＞やわらかな春の気配とともにお届けする、旬のイチゴや柑橘が彩る季節限定タルト登場！















































































































「トンプソンのタルト」皮が薄くサクサクとした食感と、ジューシーで甘酸っぱい味わいが特徴のトンプソンをタルト一面に飾り、さっぱりとしたサワークリームとカスタードクリームをあわせました。piece ￥1,198 / whole (25cm) ￥11,988 ※15〜21cmの小サイズホールケーキもございます。販売期間：3/1(日)〜4/14(火)の販売予定「特選 白イチゴと“桃薫”のタルト 〜ロイヤルミルクティー風味〜」アッサムを合わせたアーモンドクリームにミルクティームースを流し、白イチゴ“初恋の香り”と“桃薫”を華やかに飾りました。2種類のブランドイチゴとミルクティーの組み合わせが新鮮です。piece ￥1,792 / whole (25cm) ￥17,928販売期間：3/16(月)〜3/31(火)の販売予定「マンゴーのショートケーキタルト 〜バニラ風味〜」花びらのように飾ったマンゴーと、リボンをモチーフにしたクリームで、マンゴーの花束をイメージし、仕上げました。とろけるようなマンゴーの食感と、ふんわり香るバニラ風味のクリームが相性抜群のショートケーキタルトです。piece ￥1,296 / whole (25cm) ￥12,960 /whole (17cm) ￥7,128販売期間：3/16(月)〜4/14(火)の販売予定「熊本県天草産 不知火（しらぬい）“浅海月（あさみつき）”のタルト」出っぱったおでこの形が特徴の“不知火”は、甘酸のバランスが良い大変おいしい柑橘です。この瑞々しい味わいにバニラ風味のプリンと桜風味のクリームをあわせました。piece ￥993 / whole (25cm) ￥9,936販売期間：3/1(日)〜4月中旬の販売予定「輪花型 イチゴとリボンクリームのタルト」みんなが大好きなイチゴのショートケーキをテーマにした、春を感じるタルトの登場です！イチゴジャム入りのカスタードとスポンジ、自家製イチゴジャムとイチゴクリームの層に、桃の花に見立てたイチゴを飾りました。ピンク色のクリームと、可愛らしいリボンモチーフのクリームがひなまつりにぴったりです。piece ￥1,090 / whole (25cm) ￥10,908 / whole (17cm) ￥6,004販売期間：2/26(木)〜3/3(火)の販売予定「抹茶のティラミス」香り高い抹茶とふっくらと炊いた国産黒豆を使い、まろやかなマスカルポーネクリームをあわせました。和菓子を思わせるような上品な味わいのタルトです。piece ￥896 / whole (25cm) ￥10,756販売期間：3/16(月)〜4/14(火)の販売予定「イチゴとダブルチーズのタルト」サクサクの生地に、チーズのスフレと“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースとベリージャムを重ね、イチゴを一面に飾りました。オレンジゼストとドライイチゴ、コーンフラワー（矢車菊）をあしらい、ブーケをイメージした華やかなタルトに仕立てました。ホワイトデーの贈り物にもぴったりです。piece ￥1,393 / whole (25cm) ￥13,932 / whole (17cm) ￥7,668販売期間：3/1(日)〜3/15(日)の販売予定「徳島県里浦産なると金時 “里むすめ”と胡麻のタルト」胡麻を加えたプチプチとした食感のタルトに、香ばしい白ごまのクレームブリュレを流し焼き上げました。さつまいものミルク煮をたっぷりとのせ、仕上げに春の桜をイメージしたまろやかなクリームをあわせました。piece ￥993 / whole (25cm) ￥9,936販売期間：2/19(木)〜4/14(火)の販売予定〜オリジナルブレンドティー〜「季節の煎茶〜4種の花のブレンド〜」高級茶として名高い本山茶を主体とし、春らしい色とりどりの花のハーブをブレンドしました。煎茶の緑にジャスミンの白、コーンフラワーの青に桜のピンク、エリカの紫。春の訪れのようなかわいらしい見た目と香りに心がはずみます。イチゴやクリーム系のタルトとのペアリングがおすすめです。ティーバッグ (3個入) 594円 / (8個入) 1,296円販売期間：2/19(木)販売予定 ※無くなり次第終了販売店舗：全12店舗・公式オンラインストア※3個入は公式オンラインストアでの販売はございません。「季節の紅茶〜スプリングアールグレイ〜」国産紅茶をベースに、さわやかなベルガモットの香りを纏わせたブレンドティー。旬を迎える甘夏のチップをはじめ、ジャスミン茶、ローズマリー、スペアミント、レモングラスをブレンドし、春のようなフレッシュな香りを演出しました。柑橘系のフルーツタルトとのペアリングがおすすめです。ティーバッグ (3個入) 594円 / (8個入) 1,296円販売期間：2/19(木)販売予定 ※無くなり次第終了販売店舗：全12店舗・公式オンラインストア※3個入は公式オンラインストアでの販売はございません。〜キル フェ ボンについて〜「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。