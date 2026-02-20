こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜春メニュー＞やわらかな春の気配とともにお届けする、旬のイチゴや柑橘が彩る季節限定タルト登場！
販売期間：2026年2月19日(木) 〜5月15日(金)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、2026年2月19日(木)より春メニューの販売を開始。
やわらかな日差しとともに、少しずつ春の訪れを感じるこの季節。旬のイチゴや柑橘のみずみずしさを生かしたタルトや、桜をはじめとする花々をモチーフにした、彩り豊かなタルトが順次登場します。また、タルトの味わいに寄り添う春限定のオリジナルブレンドティーもご用意。ともに楽しむことで、より一層、心ほどける春のひとときをお過ごしいただけます。
淡い色合いに仕上げたタルトは、テーブルに並べるだけでその場をやさしく華やかに演出。お花見や集まりの席、季節のご挨拶や手土産にもおすすめです。ひと足先に、穏やかな余韻とともに春ならではの味わいをお楽しみください。
〜概要〜
【 販売期間 】 2026年2月19日(木)〜2026年5月15日(金) ※商品によって販売時期が異なります。
【 販売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗
(グランメゾン銀座/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/青山/東京ドームシティ店/横浜/静岡/浜松/名古屋栄/グランフロント大阪店/京都/福岡/仙台）
【 公 式 HP 】https://www.quil-fait-bon.com/
〜商品概要〜
※一部の商品のみ紹介/税込み(8％)カフェ利用の場合は税率が異なります。
「トンプソンのタルト」
皮が薄くサクサクとした食感と、ジューシーで甘酸っぱい味わいが特徴のトンプソンをタルト一面に飾り、さっぱりとしたサワークリームとカスタードクリームをあわせました。
piece ￥1,198 / whole (25cm) ￥11,988 ※15〜21cmの小サイズホールケーキもございます。
販売期間：3/1(日)〜4/14(火)の販売予定
「特選 白イチゴと“桃薫”のタルト 〜ロイヤルミルクティー風味〜」
アッサムを合わせたアーモンドクリームにミルクティームースを流し、白イチゴ“初恋の香り”と“桃薫”を華やかに飾りました。2種類のブランドイチゴとミルクティーの組み合わせが新鮮です。
piece ￥1,792 / whole (25cm) ￥17,928
販売期間：3/16(月)〜3/31(火)の販売予定
「マンゴーのショートケーキタルト 〜バニラ風味〜」
花びらのように飾ったマンゴーと、リボンをモチーフにしたクリームで、マンゴーの花束をイメージし、仕上げました。とろけるようなマンゴーの食感と、ふんわり香るバニラ風味のクリームが相性抜群のショートケーキタルトです。
piece ￥1,296 / whole (25cm) ￥12,960 /whole (17cm) ￥7,128
販売期間：3/16(月)〜4/14(火)の販売予定
「熊本県天草産 不知火（しらぬい）“浅海月（あさみつき）”のタルト」
出っぱったおでこの形が特徴の“不知火”は、甘酸のバランスが良い大変おいしい柑橘です。この瑞々しい味わいにバニラ風味のプリンと桜風味のクリームをあわせました。
piece ￥993 / whole (25cm) ￥9,936
販売期間：3/1(日)〜4月中旬の販売予定
「輪花型 イチゴとリボンクリームのタルト」
みんなが大好きなイチゴのショートケーキをテーマにした、春を感じるタルトの登場です！イチゴジャム入りのカスタードとスポンジ、自家製イチゴジャムとイチゴクリームの層に、桃の花に見立てたイチゴを飾りました。ピンク色のクリームと、可愛らしいリボンモチーフのクリームがひなまつりにぴったりです。
piece ￥1,090 / whole (25cm) ￥10,908 / whole (17cm) ￥6,004
販売期間：2/26(木)〜3/3(火)の販売予定
「抹茶のティラミス」
香り高い抹茶とふっくらと炊いた国産黒豆を使い、まろやかなマスカルポーネクリームをあわせました。和菓子を思わせるような上品な味わいのタルトです。
piece ￥896 / whole (25cm) ￥10,756
販売期間：3/16(月)〜4/14(火)の販売予定
「イチゴとダブルチーズのタルト」
サクサクの生地に、チーズのスフレと“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースとベリージャムを重ね、イチゴを一面に飾りました。オレンジゼストとドライイチゴ、コーンフラワー（矢車菊）をあしらい、ブーケをイメージした華やかなタルトに仕立てました。ホワイトデーの贈り物にもぴったりです。
piece ￥1,393 / whole (25cm) ￥13,932 / whole (17cm) ￥7,668
販売期間：3/1(日)〜3/15(日)の販売予定
「徳島県里浦産なると金時 “里むすめ”と胡麻のタルト」
胡麻を加えたプチプチとした食感のタルトに、香ばしい白ごまのクレームブリュレを流し焼き上げました。さつまいものミルク煮をたっぷりとのせ、仕上げに春の桜をイメージしたまろやかなクリームをあわせました。
piece ￥993 / whole (25cm) ￥9,936
販売期間：2/19(木)〜4/14(火)の販売予定
〜オリジナルブレンドティー〜
「季節の煎茶〜4種の花のブレンド〜」
高級茶として名高い本山茶を主体とし、春らしい色とりどりの花のハーブをブレンドしました。煎茶の緑にジャスミンの白、コーンフラワーの青に桜のピンク、エリカの紫。春の訪れのようなかわいらしい見た目と香りに心がはずみます。イチゴやクリーム系のタルトとのペアリングがおすすめです。
ティーバッグ (3個入) 594円 / (8個入) 1,296円
販売期間：2/19(木)販売予定 ※無くなり次第終了
販売店舗：全12店舗・公式オンラインストア
※3個入は公式オンラインストアでの販売はございません。
「季節の紅茶〜スプリングアールグレイ〜」
国産紅茶をベースに、さわやかなベルガモットの香りを纏わせたブレンドティー。旬を迎える甘夏のチップをはじめ、ジャスミン茶、ローズマリー、スペアミント、レモングラスをブレンドし、春のようなフレッシュな香りを演出しました。柑橘系のフルーツタルトとのペアリングがおすすめです。
ティーバッグ (3個入) 594円 / (8個入) 1,296円
販売期間：2/19(木)販売予定 ※無くなり次第終了
販売店舗：全12店舗・公式オンラインストア
※3個入は公式オンラインストアでの販売はございません。
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
