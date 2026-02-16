ブラックマスリサイクル市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2024～2033年）である。
Survey Reports LLCは、2026年02月、ブラック・マス・リサイクル市場のセグメンテーションに関する調査レポートを発行したと発表した。バッテリーソース別（自動車用バッテリー、産業用バッテリー、ポータブルバッテリー、その他）、技術別（湿式冶金、乾式冶金、その他）、回収金属別（ニッケル ニッケル、コバルト、リチウム、銅、マンガン、その他）、用途別（自動車、家電、エネルギー、航空宇宙・防衛、建設、その他） - 2024年から2033年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提供する。これは、ブラック・マス・リサイクル市場の予測評価を提供する。ブラック・マス・リサイクル市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
ブラックマスリサイクル市場の概要
ブラックマスの語源は、リチウムイオン電池のリサイクルから回収された価値のある材料の混合物である。電池が回収され、解体され、粉砕された後、残る黒い粉末は「ブラックマス」と呼ばれ、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイトなどの主要金属を含んでいる。これらの材料は、新しい電池やその他の製品を製造する上で不可欠である。ブラックマスのリサイクルは、持続可能性の推進、資源の保全、新しい材料の採掘の必要性の低減において重要な役割を果たしている。これらの金属を再利用するために、湿式冶金などのさまざまなプロセスが使用され、バッテリー生産における循環型経済を支えている。
Surveyreportsの専門家はブラック・マスのリサイクル市場の調査を分析し、2023年にブラック・マスのリサイクル市場規模が92億米ドルに達すると予測した。さらに、ブラックマスリサイクル市場のシェアは、2033年末までに341億米ドルに達すると予測されている。ブラックマスリサイクル市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約20.2%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる質的なブラックマス・リサイクル市場分析によると、リサイクル材料に対する需要の増加、技術進歩の増加、持続可能性と循環経済イニシアティブ、電気自動車（EV）の需要の高まりにより、ブラックマス・リサイクル市場は拡大するだろう。ブラックマスリサイクル市場における主要企業の一部は、ユミコアSA, アクアメタルズ, リチオン・リサイクリング, BASF SE, テノヴァp.A, デューゼンフェルト社, BATXエナジーズ, ステナ・メタルAB, エバーケム・スペシャリティ・ケミカルズ, エンビプロ・ホールディングス, その他
また、当社の「Black Mass Recycling Market」調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● ブラックマスリサイクル市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である
● 世界のブラックマスリサイクル市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2033年まで）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
