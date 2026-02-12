第25回健康マスター検定協会セミナー（無料） 「健康マスター名誉リーダー共演（渡辺めぐみさん、進藤学さん）による、ココロもカラダもよろこぶエクササイズ・トーク＆実技」2月28日（土）10時半から開催
健康マスター検定協会（一般社団法人日本健康生活推進協会）は、【健検】に合格、現在も資格更新を続けている健康マスター名誉リーダーで俳優のお二人、渡辺めぐみさん、進藤学さんによるエクササイズの基礎的なレッスンとトーク
満載のセミナーを開催します。
今回のセミナーは、その中で身体を動かすエクササイズの大切さを訴え、指導も行っているお二人により、どなたでも実践できる内容ですので、健康不安を抱えている方や運動習慣がない方もこのセミナーに参加して、
エクササイズ習慣づくりきっかけにしてもらいたいと思います。今回は週末の開催にしましたので、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
【開催日程】 2026年2月28日（土） 10：30－11：30
【開催形式】 zoomによるオンライン形式
【概 要】
・テーマ ココロもカラダもよろこぶエクササイズトーク＆実技
・講師 渡辺 めぐみさん（俳優・タレント）/ 進藤 学さん（俳優・ダンサー）
・内容構成 ー (1)オープニングトーク
(2)エクササイズ実践レッスン
＜渡辺さん＞ ゴリラスクワットなど３つの動き
＜進藤さん＞ 捻り運動、美姿勢筋アプローチ など
(3)クロージング・トーク＆参加者との交流、質疑応答
【参加申込】
・参加費は無料です。セミナーへの参加は以下から事前にお申込み願います。
⇒https://kenken.or.jp/certification/seminar2
・申込期間ー2月12日（木）ー26日（木）
・参加される方は、エクササイズができる動きやすい服装でご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341556/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341556/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
