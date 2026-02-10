世界の航空宇宙用接着剤およびシーラント市場動向：2032年に20億5000万米ドル規模へ、CAGR 6％で成長予測
市場規模と成長見通しに見る世界的な需要拡大
世界の航空宇宙用接着剤およびシーラント市場は、2023年の12億1,000万米ドルから2032年には20億5000万米ドルへと拡大すると予測されています。2024年から2032年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6％とされており、安定かつ持続的な成長軌道を描いています。この成長の背景には、民間航空機の新規製造需要の回復、防衛航空機への投資拡大、ならびに航空機のメンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場の活性化があります。特に新興国における航空需要の増加は、市場全体の底上げ要因として重要な位置を占めています。
航空宇宙分野を支える高機能接着・封止技術の重要性
航空宇宙用接着剤およびシーラント市場は、航空機の安全性、耐久性、軽量化を同時に実現する中核技術として、世界的に注目を集めています。航空機の外装エンジン部、構造部材、内部キャビン、コックピット周辺に至るまで、接着剤とシーラントは不可欠な材料です。従来の機械的ファスナーと比較して、接着技術は重量削減、応力分散、耐腐食性の向上といった多くの利点を提供します。特に近年は、燃費効率と環境性能の改善が航空機メーカーに強く求められており、高性能接着剤・シーラントの役割は一段と拡大しています。
航空宇宙用接着剤とシーラントの機能的特性
航空宇宙用途向けに設計された接着剤およびシーラントは、一般産業用材料とは異なる高度な性能要件を満たす必要があります。高い接着強度、耐熱性、耐振動性、耐薬品性に加え、長い作業時間と短い硬化時間の両立が求められます。シーラントは、機体構造の隙間を完全に密封し、防水性および気密性を確保する役割を担います。これにより、燃料漏れの防止、圧力制御、腐食リスクの低減が可能となり、航空機の信頼性と安全性が大きく向上します。
技術革新と材料開発がもたらす競争優位性
市場の成長を支えているもう一つの重要な要因が、材料技術の進化です。低揮発性有機化合物（VOC）対応製品や、環境規制に適合した次世代接着剤の開発が進んでいます。また、高温環境や極端な気圧変化に耐えうる高性能シーラントの需要も拡大しています。こうした技術革新は、航空機メーカーやサプライヤーにとって競争優位性を確立する重要な要素であり、研究開発投資の活発化につながっています。
主要企業のリスト：
● Beacon Adhesives
● Bostik (Arkema)
● Cytec Solvay Group
● Delo Industrial Adhesives
● DowDuPont
● Dymax Corporation
● General Seals
● H.B. Fuller
● Henkel AG & Co. KGaA
● Hernon Manufacturing
● Hexcel Corporation
● Huntsman Corporation
● Hylomar Limited
● Illinois Tool Works Inc.
● L&L Products
● Lord Corporation
● Master Bond
一般航空・民間航空における用途拡大
航空宇宙用接着剤およびシーラントは、照明器具、ファスナー、コックピットドア、内装パネルなど、航空機のあらゆる部位に使用されています。特に一般航空および民間航空分野では、軽量素材との相性が良い接着技術が重視されています。複合材料や先進アルミニウム合金の採用が進む中で、従来の溶接やリベットに代わる接着ソリューションが不可欠となっています。これにより、設計の自由度が高まり、より効率的で快適な航空機の開発が可能となっています。
