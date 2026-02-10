東京都は、小池百合子都知事出席(予定)のもと、新たに認証を受けたソーシャルファーム事業者を表彰するとともに、企業のソーシャルファーム創設への意欲を喚起し、広く都民のソーシャルファームに対する理解の向上を図るため、普及イベント(フォーラム)を開催します。

【視聴先URL】 https://www.youtube.com/@tokyo_social_firm_action





令和6年度表彰事業者集合写真





今年度は令和8年2月13日(金)にハイアットリージェンシー東京にて開催。当日の模様は、下記のYouTubeサイトよりご覧ください。

令和6年度表彰式で挨拶する小池都知事





令和6年度表彰の模様





【認証ソーシャルファームとは】

東京都認証ソーシャルファームとは、自律的な経済活動の下、障害者、ひとり親の方、ひきこもりを経験された方など、就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働き活躍する社会的企業で、東京都の認証を受けた事業所です。









【認証ソーシャルファームの認証要件について】

東京都は、「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づき、以下の要件に適合している事業所を認証しています。

(1)事業からの収入を主たる財源として運営していること。

(2)就労に困難を抱える方を相当数雇用していること。

(3)職場において、就労に困難を抱える方が他の従業員と共に働いていること。

※上記要件のほか、認証基準を満たす必要があります。









【表彰事業者一覧】

1)株式会社ADX

［事業所名］だんらん／亀屋／つづみ団子豊田店／つづみ団子八王子店

［事業内容］居酒屋・和菓子屋の運営

［所在地］ 日野市／八王子市





2)企業組合We need

［事業所名］企業組合We need 江戸川事業所

［事業内容］片付け業務・遺品整理・引っ越し等

［所在地］ 江戸川区





3)株式会社エヌケイグローバル

［事業所名］金家

［事業内容］韓国料理店の運営

［所在地］ 調布市





4)株式会社ゴービヨンドネクスト

［事業所名］STUDIO JAM

［事業内容］VR映像やイラストアニメーション等、様々な映像を制作

［所在地］ 中央区





5)株式会社ローランズ

［事業所名］ローランズ晴海フラッグ店

［事業内容］フラワーショップ・緑化事業等

［所在地］ 中央区





6)株式会社accessibeauty

［事業所名］株式会社accessibeauty千駄ヶ谷オフィス

［事業内容］障害者専門芸能事務所やバリアフリー美容サロンの運営

［所在地］ 渋谷区





7)株式会社atelier木陰

［事業所名］放課後等デイサービス あとりえこかげ

［事業内容］障害児の発達を支援する放課後等デイサービス事業所の運営

［所在地］ 多摩市









8)一般社団法人日本パラリンビューティ協会

［事業所名］JPBA TOKYO OFFICE

［事業内容］障がい難病者をチャレンジドネイリストとして育成

［所在地］ 港区





9)株式会社アンラパン

［事業所名］アンラパンソーシャルファーム

［事業内容］コインランドリーの運営

［所在地］ 江戸川区





10)株式会社まつの

［事業所名］株式会社まつの 人事総務部（コンテナ洗浄部門）

［事業内容］青果物等配送用の折り畳みコンテナの洗浄

［所在地］ 大田区





11)大東コーポレートサービス株式会社

［事業所名］臨海BASE

［事業内容］IT教育コンテンツ提供、管理物件に関する備品の発送

［所在地］ 江東区





12)株式会社WORLD ANIMAL TRADE

［事業所名］株式会社WORLD ANIMAL TRADE

［事業内容］観賞魚の卸・小売業、イベント(移動水族館)の実施

［所在地］ 八王子市／昭島市





13)株式会社JTBデータサービス

［事業所名］JTBデータサービス 大門オフィス

［事業内容］障害者の雇用・定着支援、BPO業務

［所在地］ 港区





14)株式会社betaspace

［事業所名］Tabist 銀座

［事業内容］ホテルの運営

［所在地］ 中央区





15)株式会社ホワイトビアード

［事業所名］キャリアコンサルティング部

［事業内容］医療福祉事業者向けに採用コンサルティングの実施

［所在地］ 江戸川区





16)株式会社REIWA

［事業所名］greenjourney

［事業内容］カフェ・ベーカリーの運営

［所在地］ 立川市





17)株式会社エフエーション

［事業所名］AGATE

［事業内容］パーソナルトレーニングジム、個室サウナの運営

［所在地］ 港区





18)株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

［事業所名］T＆Gソーシャルファーム東京サポートセンター

［事業内容］自社が運営する結婚式場の清掃

［所在地］ 新宿区