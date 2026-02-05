AT&T、AWS、Amazon Leo が連携し、米国の通信インフラストラクチャの近代化を加速

ダラス & シアトル- 2025年2月4日 - AT&T、Amazon Web Services（AWS）、Amazon Leo は本日、米国の通信インフラストラクチャを近代化（モダナイズ）し、米国企業によるクラウド主導のイノベーションを加速するための取り組みを発表しました。長年にわたる関係を基礎に、各社は AT&T の広範なファイバーネットワークと、AWS のセキュリティ、信頼性、パフォーマンス、AI ケイパビリティを組み合わせ、回復力と適応性に優れた、将来に向けたコネクティビティソリューションを構築します。AT&T は今後、複数のオンプレミステクノロジーから AWS のマネージド型ハイブリッドクラウドサービスである AWS Outposts にワークロードを移行し、社内変革のスピードと業務効率を向上します。同社は現在、AWS Professional Services の支援のもと、Amazon Q Developer や AWS のその他の AI エージェントサービスを活用しながらネットワークサービスイネーブルメントの AWS への移行を加速しています。これにより、インフラストラクチャ管理の改善とビジネスサポートシステムの迅速なモダナイゼーションを進め、レジリエンスの向上を目指します。AWS の堅牢なクラウドインフラストラクチャをさらに強靭化するため、AT&T は今後、AWS のデータセンター拠点を大容量ファイバーで接続していきます。AWS はこれにより、高度な AI アプリケーションを大規模に構築・展開するお客様に、引き続き安全で信頼性が高く、高性能なクラウドサービスを提供していきます。またAT&T は、Amazon の低軌道衛星ネットワークであるAmazon Leo と連携します。Amazon Leo は AT&T にインターネット接続サービスを提供することで、AT&T が通信機能を拡大し、需要地の法人顧客向けに固定ブロードバンドサービスを提供できるよう支援します。AT&T Business プロダクト担当シニアバイスプレジデントである Shawn Hakl は次のように述べています。「AWS とのこのたびの協業は、米国の未来のコネクティビティを形成する上で極めて重要な取組です。ファイバーはそのような未来の基盤として、モダンなネットワークに求められる速度、キャパシティ、そして信頼性を提供します。当社の拡大するファイバーインフラストラクチャと AWS のクラウドを組み合わせ、つながったデータセンターを活かした未来のインフラのための協業を通じて、回復力、拡張性に優れたインテリジェントなコネクティビティエコシステムを構築していきます。AT&T は、お客様が必要とする場所で、優れた信頼性を実現する高速接続を提供します」AWS 通信担当バイスプレジデントである Jan Hofmeyr （ヤン・ホフマイヤー）は次のように述べています。「AWS は、米国全土でコネクティビティを拡大するという AT&T のゴールの前進に向けて協働しています。AT&T は AWS のクラウドと AI ツールにアクセスし、同社のインフラストラクチャのモダナイゼーションを加速、AWS は AT&T の大容量ファイバーネットワークにおける知見を活かすことができます。AT&T の先進的なファイバーネットワークにおけるリーダーシップと AWS のクラウドおよび AI ケイパビリティを組み合わせることで、全米のお客様に革新的なサービスを提供する新たな機会を創出していきます」AWS と AT&T は Mobile World Congress（MWC）2026（3 月 2 日〜 5 日、スペイン・バルセロナ）で、両社の協業によるイノベーションを紹介します。AT&T が AWS Outposts と AWS の AI ソリューションを活用してインフラストラクチャのモダナイゼーションを加速させている事例を紹介するほか、AWS Outposts、生成 AI 搭載の自動化ツール、AWS Transform を組み合わせた AWS への移行プロセス効率化についてデモを実施します。AT&T について当社は、1 億人を超える米国の家庭、個人、約 250 万の企業が、より大きな可能性につながるよう支えています。140 年以上前の最初の電話から、今日の 5G ワイヤレスサービスとマルチギガビットインターネットサービスまで、私たちは人々の生活を改善するためにイノベーションを起こしています。AT&T Inc. （NYSE:T）の詳細については、about.att.com をご覧ください。投資家の皆様は investors.att.com で詳細をご確認いただけます。AWS についてアマゾン ウェブ サービス（AWS）は、お客様を起点に考え、イノベーションの速度、オペレーショナルエクセレンス、そして長期的視点を行動規範としています。20 年近くにわたり、AWS はあらゆる規模・業界の組織がクラウドコンピューティングと生成 AI を活用できるよう、テクノロジーを民主化してきました。その結果、史上最も急成長しているエンタープライズ向けテクノロジービジネスを築いてきました。現在、数百万に及ぶお客様が AWS を信頼し、イノベーションの加速、ビジネスの変革を通じて、未来を形成しています。最も包括的な AI ケイパビリティとグローバルなインフラストラクチャを備えた AWS は、ビルダーが大きなアイデアを実現できるよう支援しています。詳細ならびに最新情報については、以下をご覧ください。https://aws.amazon.com/jp/@AWSNewsroom ( https://x.com/AWSNewsroom )Amazon Leo についてAmazon Leo は、Amazon の低軌道衛星ネットワークです。そのミッションは、既存のネットワークの限界を超えて、個人世帯や中小企業から大企業、政府機関を含む多様なお客様に、高速で信頼性の高いインターネットを提供することです。Amazon Leo は、3,000 基を超える衛星で構成される初期コンステレーションを基盤とし、これらの衛星は地上ゲートウェイアンテナと専用ファイバーで構成される安全なグローバルネットワークに接続されています。さらに上空を通過する衛星と通信するコンパクトで高性能なアンテナのラインナップ（Leo Nano、Leo Pro、Leo Ultra）を取り揃えています。Amazon Leoが提供するネットワークシステムは、すべて Amazon で社内設計、構築、運用されており、世界中の数千万のお客様をつなぐことを目指しています。Amazon Leo の詳細はこちらをご覧ください。https://leo.amazon.com/