株式会社リストワールインターナショナル(本社：岡山県津山市中之町8-1 社長：山本 昇)は、岡山県津山市城東街並み保存地区にドッグフレンドリーホテル“美都(びと)PETRIP(ペットリップ)ホテル”を開業しました。

当ホテルは、美都グループホテルズ初の、ペットと泊まれるペット専用1棟貸しホテルです。『江戸情緒豊かな生きている城下町で、ペットとともに暮らす旅』をコンセプトに、広い1ルームの快適な客室、屋内外のドッグランや、キッチン、グルーミングルームなど充実した施設を備え、愛犬と共にゆったりとしたひとときを楽しめます。





■ホテルの特長

・世界最先端のWiFi型スマートロックシステムを採用しました。

・安心のコロナ対策で、誰にも会わずにチェックイン＆アウトができます。





日本製デザインリモートキーを活用した無人ホテルシステムを採用した宿泊施設です。新型コロナ対策として、エアホスト社が開発した最新テクノロジーの「無人・省人化ホテル予約システム」及び株式会社構造計画研究所と株式会社ウエストが共同開発した新型スマートロック「RemoteLOCK 8j」を採用しました。

フロントのチェックイン、チェックアウトの煩わしい手間を全て排除して、ペットとともに、自由で安心な旅をお楽しみいただけます。





・愛犬と雄大な歴史と文化を感じる江戸情緒豊かな周辺環境

美を求め たゆむことなき 都こそ 津山の歴史 光放たん

＜美都(びと)とは＞

津山は1300年以上の歴史と文化を有し、津山藩主松平家は徳川家康の第2子結城秀康の末裔である松平宣富を藩祖とする、徳川家とゆかりの深い城下町です。「美都」のシンボル的存在として、津山市城東地区に、「美都(びと)」の名称を、徳川家康末裔松平洋史子様より拝命し、美都グループホテルズとして、生きている城下町・津山市城東街並み保存地区と、奈義町に7軒のホテルを経営。また美都グループのホテルは、映画「十六夜の月子」「キセキが、はじまる。」のロケ地となりました。

「美都」に込めた思いは、単に見せかけの美しさだけではなく、自分以外の誰かのために、自らの人生の全てをかけて成し遂げる覚悟の強さ、しなやかな強さと、深い優しさを持ち、周囲から信頼され愛され、これと決めたことをやり遂げられる、そんな人々が集い紡ぐまちを作り上げることです。





・愛犬と一緒に過ごせるダイニング

長期滞在も可能。システムキッチン、料理器具一式が完備され、全自動乾燥機付き洗濯機、愛犬とともにご家族が愉しむ贅沢を叶えるホテルです。









■客室について

・人と愛犬にやさしい充実の客室設備

客室は72m2のとても広い1ルーム。

滞在中はいつでも快適なプライベートな空間で至福の時間を過ごせます。

1階の庭にはプライベートドッグランを完備。愛犬とともに自然の空気を全身に浴びながらリラックスできます。





・「これがあれば安心！」と思える、充実のアメニティ・グッズ

快適にお過ごしいただくために日用品をはじめ愛犬用のベッドやトイレはもちろん、一緒に眠る時に愛犬がベッドに乗るための「ベッドステップ」をご用意しています。





■ご宿泊・ご予約について

ご宿泊料金は、ペットとともに、1棟貸切で、28,000円から。

ご予約は、各ホテル予約サイトにて承ります。









■『美都(びと)PETRIP(ぺっとりっぷ)ホテル概要

名称 ： 美都(びと)PETRIP(ぺっとりっぷ)ホテル

運営 ： 株式会社リストワールインターナショナル

所在地 ： 岡山県津山市西新町87-1

駐車場 ： 無料駐車場完備(3台)

お問合せ： 0868-20-1781

公式HP ： 美都グループホテルズ

https://bitotsuyama.com/