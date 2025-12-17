“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションでは、限りある資源の有効活用を目指し、着る機会がなくなった衣料品の店頭回収を実施しました。10月1日から11月3日までの間、176 店舗（首都圏82店舗、近畿圏94店舗）で実施し、合計103.1tの衣料品をリユース、リサイクルすることができました。なお、本取り組みには東海大学付属高輪台高等学校・中等部にもご参画いただき、生徒からも多くの衣料品を回収していただきました。衣料品回収によって得られた収益金は全額、子ども食堂支援として、お菓子・飲料などを提供いたします。

引き続き当社は、衣料品販売者としての責任を果たすべく、自社事業に関連が深い社会貢献活動として衣料品回収を実施することで、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

■概要

■実施期間：2025年10月1日（水）～11月3日（月・祝）■実施店舗 176店舗（首都圏：82店舗、近畿圏：94店舗）■回収品 ：衣料品全般（肌着・下着・靴・バッグを除く）■支援先 ：下記地域の子ども食堂等【首都圏】東京都（荒川区・世田谷区・練馬区・板橋区・豊島区・北区・江戸川区・江東区・中野区・目黒区・府中市）【近畿圏】大阪府（堺市・豊中市・東大阪市・八尾市）、大阪市（阿倍野区・淀川区）、兵庫県（神戸市、福崎町）、京都府、奈良県（御所市・大淀町）

