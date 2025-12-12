こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
家賃感覚で住めるZEH基準の住宅に、3つの新バリエーションが登場 「ONE+」「TWO+」「THREE+」
注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）から、ZEH基準を満たしながらも手が届きやすい価格を実現した住宅商品に3つの新バリエーションが登場しました。
■UA値0.55以下の「ZERO+」にカスタマイズできる3つの商品が登場
ヤマト住建はZEH基準を満たしながらも手が届きやすい価格を実現した、UA値0.55以下の「ZERO+」(ゼロプラス)をカスタマイズできる新商品「ONE+」「TWO+」「THREE+」を販売開始しました。
ZERO+の仕様に加えONE+は繰り返す地震により強い住宅にできる制振ダンパーevoltz(エヴォルツ)を標準搭載。TWO+は断熱材を追加しUA値が0.52になることに加え、防蟻処理ができるエコボロンを標準採用。気密測定も行います。このTWO+に制振ダンパーを標準搭載したのがTHREE+です。この3商品はZERO+をベースに、より健康で快適な暮らしを求められる方に向けて新登場しました。
商品詳細はこちら
【ONE+】https://www.yamatojk.co.jp/event/one_plus
【TWO+】https://www.yamatojk.co.jp/event/two_plus
【THREE+】https://www.yamatojk.co.jp/event/three_plus
■お客様に合わせた商品プランをご提案
ヤマト住建ではお客様のご予算やご希望に合わせた建物仕様でのご提案が可能です。全商品が建物仕様ZEH以上(UA値0.55以下)〜HEAT20のG3グレードレベル(UA値0.22以下)となっており、安心してお住まいいただけます。様々な住まい手のニーズにお応えできるようにバリエーションを多くご用意し、日本の住宅性能が平均的に底上げされていく社会を目指しています。詳しくはHPまたはお近くの店舗までお問合せください。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■UA値0.55以下の「ZERO+」にカスタマイズできる3つの商品が登場
ヤマト住建はZEH基準を満たしながらも手が届きやすい価格を実現した、UA値0.55以下の「ZERO+」(ゼロプラス)をカスタマイズできる新商品「ONE+」「TWO+」「THREE+」を販売開始しました。
商品詳細はこちら
【ONE+】https://www.yamatojk.co.jp/event/one_plus
【TWO+】https://www.yamatojk.co.jp/event/two_plus
【THREE+】https://www.yamatojk.co.jp/event/three_plus
■お客様に合わせた商品プランをご提案
ヤマト住建ではお客様のご予算やご希望に合わせた建物仕様でのご提案が可能です。全商品が建物仕様ZEH以上(UA値0.55以下)〜HEAT20のG3グレードレベル(UA値0.22以下)となっており、安心してお住まいいただけます。様々な住まい手のニーズにお応えできるようにバリエーションを多くご用意し、日本の住宅性能が平均的に底上げされていく社会を目指しています。詳しくはHPまたはお近くの店舗までお問合せください。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp