12月4日開催「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」にて参加者全員へ書籍『Google半導体とRISC-Vと世界の電子地政学』を無償配布
===================================================================
プレスリリース
===================================================================
報道関係者各位
プレスリリース
2025年11月28日
一般社団法人RISC-V協会および株式会社ソハコ（発行者：河崎俊平）は、2025年12月4日（木）に東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホールで開催される 「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」 において、来場者全員へ書籍 『Google半導体とRISC-Vと世界の電子地政学 ― 米国国防省がアジア地域で展開する柔らかい半導体戦略』 を 無料で配布することを発表いたします。
本書は定価 2,000円（税込） で販売されている有償書籍ですが、RISC-V Day 特別企画として無償提供いたします。
【無償書籍の入手方法】
本書の無償配布をご希望の方は、
必ず事前に下記 Peatix ページより 参加登録 をお願いいたします。
▼参加登録ページ（Peatix）
https://riscv-day-2025-autumn.peatix.com/view
登録時に、以下のチケット種別を選択してください：
■ General - （Free RISC-V Book） 一般（RISC-V 書籍贈呈）
本チケットを取得された方に、イベント当日、会場受付にて無償書籍をお渡しいたします。
※書籍は会場での対面受け取りのみとなります。
※数に限りがございますので、事前登録を強く推奨します。
【注意事項】
本書は、RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn の来場者特典として配布されます。
スムーズなお受け取りのため、以下の点にご留意ください。
Peatix での参加登録が必須です。
General - （Free RISC-V Book） 一般（RISC-V 書籍贈呈）
のチケットをご取得ください。
書籍は 12月4日（木）当日の会場受付でのみお渡し します。
郵送対応は行っておりません。
書籍は 数量限定 です。
定員に達し次第、「書籍贈呈チケット」の配布を終了します。
RISC-V Day の講演資料・展示情報は
書籍内容と相互補完する構成となっており、
書籍を事前に入手されることで理解が深まります。
【RISC-V Day Tokyo 2025 Autumnとは】
RISC-V Day Tokyo は、
国内最大級の RISC-V / オープンソースハードウェアの専門カンファレンスです。
日時：2025年12月4日（木）
会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール
主催：一般社団法人 RISC-V協会
参加登録：https://riscv-day-2025-autumn.peatix.com/view
毎年、日本の半導体・AI・組込み技術の第一線を担う企業・研究者が登壇し、
OpenROAD・RISC-V・Chiplet・AIアクセラレータなど最先端領域をカバーします。
【書籍配布への想い（発行者コメント・拡張版）】
「OpenROAD や RISC-V は、日本を含むアジア太平洋地域において
半導体の民主化と産業再構築の重要な鍵を握っています。
本書を通じ、多くの学生、研究者、技術者が世界の潮流に触れ、
新たな挑戦を始めるきっかけになれば幸いです。
書籍を“無償”で提供することには、
日本の半導体教育を底上げしたいという強い意図があります。」
-- 発行者 河崎俊平（株式会社ソハコ）
【発表経緯】
8月19日：「RISC-V誕生15周年記念マグカップ制作・進呈」発表
9月4日：マグカップ デザイン公開
10月24日：協賛企業支援による「無料登録制」への移行発表
11月2日：米国Googleエンジニアによる「デジタル信頼基盤技術」講演発表
