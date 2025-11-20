¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½ÁÇºà¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ëPA66¡Ê¥Ý¥ê¥¢¥ß¥É66¡Ë¡§ºÆÀ¸»ñ¸»¡¦¿·µ¬ÍÑÅÓ¤¬À¸¤à2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª
¹â¶¯ÅÙ¤ÈÂÑËàÌ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
PA66¤ÏÈ¾Æ©ÌÀ¤Þ¤¿¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÎÆýÇò¿§·ë¾½À¼ù»é¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ÉÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£PA66¤Ï¹¤¤²¹ÅÙÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¶¯ÅÙ¡¢¹äÀ¤ª¤è¤Ó¿ÙÀ¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¶¯ÅÙ¤È¹äÀ¤ÏPA6¤ò¾å²ó¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂÑ¾×·âÀ¤ÏPA6¤è¤êÄã¤¤ÆÃÀ¤òÍ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑËàÌ×À¤È¼«¸Ê½á³êÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
PA66¤Ï¼«Æ°¼Ö»º¶È¡¢·×´ï¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤äÂÑ¾×·âÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÉý¹¤¤À½ÉÊ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥±ー¥È·¤¤Î¥½ー¥ë¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¥®¥¢¡¢¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥·¥Õ¥Èµ¡¹½¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¡¢½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËPA66¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â¶¯ÅÙ¤ÈÂ¿ÍÑÅÓÀ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¿·»þÂå
PA66¡Ê¥Ý¥ê¥¢¥ß¥É66¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î»º¶È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¡¦¹äÀ¡¦ÂÑËàÌ×À¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¼«¸Ê½á³êÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£PA6¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¶¯ÅÙ¤È¹äÀ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¤ä¥·¥Õ¥Èµ¡¹½¡¢¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤äÀºÌ©¥®¥¢¤Ê¤É¡¢ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÑÅÓÀ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ù»é¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÈÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
¶áÇ¯¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¡¢·ÚÎÌ²½¥Ëー¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºàÎÁ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¡¢PA66¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤ÎLP Information¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー¤ÏÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âPA66¤ÎÀÇ½¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤ºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶ÈÇ¯Êó¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤â¡¢¹âµ¡Ç½¼ù»é¤Ë¤è¤ë»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢PA66¤Ï¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¯ÅÙ¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ºàÎÁ¤òµá¤á¤ë¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤òÃæÄ¹´üÅª¤Ë»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦PA66¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/20346/pa66-engineering-plastics¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬3.1%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëPA66¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï74.8²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. PA66¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎPA66¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×21´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PA66¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢BASF¡¢Celanese¡¢Envalior¡¢RadiciGroup¡¢EMS Engineering Plastics Co., Ltd.¡¢DOMO Engineering Plastics Co., Ltd.¡¢CGN Juner New Materials Co., Ltd.¡¢Kingfa Science & Technology Co., Ltd.¡¢LyondellBasell¡¢ABIS Plastics¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó30.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£