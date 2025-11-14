国際審査・認証機関の仏ソコテック日本法人、 気候変動管理・会計プラットフォーム「Persefoni Pro」のGHG排出量算定システムの妥当性確認を実施
ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社（以下、「ソコテック」）は、2025年10月31日をもって、Persefoni Japan合同会社およびその親会社であるPersefoni AI, Inc.ならびに関連会社の依頼に基づき、同社が設計・開発した気候変動管理・会計プラットフォーム「Persefoni Pro（v:0.561.0）」に対し、温室効果ガス（GHG）排出量算定システムの妥当性確認を実施しました。
「Persefoni Pro」は、脱炭素社会を目指す企業や組織向けの無償クラウドサービスであり、自社のGHG排出量の算定・可視化を支援するプラットフォームです。本妥当性確認では、「Persefoni Pro（v:0.561.0）」が、企業の気候変動に関する情報を財務報告と一貫した形で開示する国際会計基準IFRS S2「気候関連開示」（非金融機関向け）に則り、GHG排出量を適切に算定・出力できるよう設計されているかを評価しました。
算定対象には、以下が含まれます。
Scope 1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
Scope 2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出（ロケーション基準手法）
Scope 3：原材料の仕入れから廃棄に至るまで、Scope1・Scope2以外の間接排出（カテゴリー1～15）
ソコテックは、第三者として独立した立場から、同プラットフォームの設計が上記基準に適合しているかを客観的に評価し、妥当性の確認を行いました。
＜妥当性確認期間:2025年11月1日から2026年10月31日＞
企業の気候関連情報開示のすそ野を広げるこのサービスにおいて、その要となる信頼性向上に貢献することは、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩と考えています。
ソコテックは今後も、温室効果ガス排出削減に貢献する妥当性確認・検証サービスの提供を通じて、環境保護と持続可能な社会の実現を目指し、公正かつ中立な審査を継続してまいります。
ソコテック（SOCOTEC）グループについて
フランスに本部を置く国際的な認証機関として、世界各地で審査、認証業務を行うグローバルなリスクマネージメント企業。技術力の高さを強みとし、14000人の従業員のうち6500人を技術者が占めています。
https://www.socotec.com/en
ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社
国や自治体が行っているGHGの削減に係わる審査・検証業務など、10年以上にわたる実績や知見を基盤とし、カーボンニュートラルを目指す企業の気候変動対策等を支援する幅広いサービスを提供しています。当社が行っている第三者検証は、企業が独自に提供するサービスメニューや企業が自主的に開示するESG情報について、公正・中立な第三者機関として、データだけでなく運用状況も確認することで、社会的信頼度をより向上させることができます。
https://www.socotec-certification-international.jp/
