レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本植物由来チーズ市場はクリーンラベル革新と食品業界全体でフレクシタリアン需要高まりを背景に、2033年までに7億7490万米ドルへ急成長すると予測される
日本植物由来チーズ市場は2024年に1億8101万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.90％で成長し、2033年までに7億7490万米ドルに達すると予測されている。植物由来チーズ（ビーガンチーズまたはチーズ代替品とも呼ばれる）は、植物性原料のみで製造され、乳製品を含むすべての動物由来成分を排除している。日本の植物由来チーズ消費の起源は、16世紀に中国から伝来した豆腐などの非乳製品発酵食品に遡る。
市場のダイナミクス
市場の成長を促進するビーガニズムの採用の増加
日本におけるビーガンライフスタイルの人気の高まりは、市場拡大の重要な原動力の一つです。 消費者は、健康意識、倫理的配慮、および環境への懸念のために、ビーガン食を徐々に採用しています。 この人口増加は、植物ベースのチーズの需要を推進しており、メーカーが製品の提供を多様化する動機となっています。 レストラン、カフェ、その他のフードサービス施設では、ビーガンや柔軟性のある消費者に応えるために、植物ベースのチーズをメニューに統合しています。 ソーシャルメディアの影響と動物福祉に対する意識の高まりは、このシフトをさらに加速させ、伝統的な乳製品チーズから植物ベースの代替品への移行を奨励しています。 さらに、日本の消費者の新しい味とプレミアム品質の製品に対する食欲は、企業に革新を促し、味と食感を高め、市場の成長を促進します。
生産コストの高さによる課題
ものの、需要が強く、市場面での制約から生じる高い生産コストにおいて、植物のチーズ. 複製の味、食感、meltabilityの伝統的な乳チーズが広範囲にわたる研究開発 カシューナッツ、アーモンド、大豆、特殊澱粉などの成分は、従来の乳製品ミルクよりもコストがかかることがよくあります。 また、製造工程などの発酵を利用した酵素、専門機器に貢献する生産費です。 その結果、これらの要因によりプレミアム価格が設定され、消費者の採用が制限され、予測期間中の市場拡大に課題が生じる可能性があります。
電子商取引の拡大市場機会を作成します。
Eコマースプラットフォームの普及は、日本植物由来チーズ市場に積極的に影響を与えています。 2024年の日本の電子商取引部門の売上高は109,971百万米ドルで、2023年から5-10%の年間成長率を反映しています。 オンラインショッピングは消費者に家からの植物基づかせていたチーズを探検し、比較し、購入するために便利を提供する。 このアクセシビリティは、物理的な小売よりもデジタル購入を好む忙しい専門家や技術に精通した個人にアピールします。 Eコマースはまた、新興およびニッチなブランドは、伝統的な小売チャネルへの重要な投資なしで、より多くの視聴者に到達することができます。 サブスクリプションモデルと消費者への直接販売は、顧客の保持を強化し、繰り返し購入を奨励します。 さらに、オンラインレビューとソーシャルメディアの統合は、消費者が新製品を発見するのを助けます。 全体として、電子商取引の拡大は、可用性、ブランドの可視性、および消費者の利便性を向上させることにより、市場を強化しています。
