レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本CTスキャナ市場は、医療の近代化と病院インフラの拡大を背景に、2033年までに15億9950万米ドルに達すると予測されている

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本CTスキャナ市場は、医療の近代化と病院インフラの拡大を背景に、2033年までに15億9950万米ドルに達すると予測されている