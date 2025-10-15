レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本CTスキャナ市場は、医療の近代化と病院インフラの拡大を背景に、2033年までに15億9950万米ドルに達すると予測されている
日本CTスキャナ市場は、2024年に4億100万米ドルと評価され、2025年から2033年までの予測期間中に6.12％という堅調な年平均成長率（CAGR）を示し、2033年までに15億9950万米ドルに達すると予想される。コンピュータ断層撮影（CT）スキャナーは、医療従事者が人体の内部構造を検査し、正確な診断と治療計画立案を可能にする重要な医療画像診断装置である。
市場のダイナミクス
高齢化の進展による需要の増加
日本CTスキャナ市場を推進する主な要因は、急速に高齢化していることです。 2023年の時点で、日本の1億2,500万人の国民の約29.1%が65歳以上であり、2040年には34.8%に上昇すると予測されています。 この人口統計学的傾向は、特に癌、心血管疾患、および神経学的状態などの加齢に関連した病気のために、高度な画像診断の必要性を強化しています。 詳細な断面画像を生成することができるCTスキャナは、これらの複雑な病気を監視し、診断するために不可欠です。 日本政府は、医療インフラの改善と高度な医療技術への投資に注力し続けており、全国の病院や診断センターでCTスキャナーの採用をさらに加速させてい
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-ct-scanners-market
市場の課題としての高い設備コスト
需要の増加にもかかわらず、CTスキャナーの高コストは依然として重要な制約です。 マルチスライスや高解像度システムなどの先進モデルでは、調達だけでなく、設置、設備の適応、継続的なメンテナンスにも多額の設備投資が必要です。 小規模な病院や診断センターは、多くの場合、最先端の画像技術を採用する能力を制約する、財政的な制限に直面しています。 この金融障壁は、特に都市部と農村部の間の医療アクセスの格差に寄与し、それによって予測期間中の市場全体の拡大に影響を与えます。
機会を作成する技術の進歩
CTスキャナ技術の革新は、日本の市場成長のための重要な機会を提示します。 高速、低放射線、およびAI統合スキャナーの開発により、診断機能に革命をもたらし、患者の放射線被ばくを最小限に抑えながら、より迅速で正確な画像化を提供しています。 マルチエネルギー CTシステムと、電子健康記録（EHR）接続を含むクラウド対応のデジタル健康統合により、効率性と臨床効果がさらに向上します。 例えば、富士フイルムホールディングス株式会社と千葉大学は、2023年3月に、次世代フォトンカウンティングコンピュータ断層撮影（PCCT）に関する共同研究を開始し、出血やがんの早期発見の可能性を実証しました。 これらの技術の進歩は、日本の医療施設全体で最先端のイメージングソリューションの需要を牽引し続けています。
主要企業のリスト：
● Siemens Healthineers K.K.
● Koninklijke Philips N.V.
● GE HealthCare Technologies Inc.
● Canon Medical Systems Corporation
● Fujifilm Holdings Corporation
● NEUSOFT Japan Co., Ltd.
● Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.
● Samsung Neurologica Corporation
● Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD,
● Koning Corporation
セグメンテーションの概要
タイプ別
● 据置型CTスキャナ
● ポータブルCTスキャナ
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-ct-scanners-market
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-ct-scanners-market