AIデータ社、“半導体・AIインフラ製造に、現場対応できる生成AIを” 「AI ChipInfra on IDX」リリース ～ 技術伝承・装置管理・品質証跡・グローバル調達を支える業界特化型AI ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、先端半導体・AIインフラ製造業に特化した生成AIソリューション『AI ChipInfra on IDX』の提供を開始いたしました。
「AI孔明 on IDX」を基盤として、半導体・AIインフラ製造業界専用のナレッジテンプレートを搭載。技術伝承の難しい製造工程や複雑な装置管理、材料調達・輸出管理、ISOや顧客監査対応までをAIで支援し、技術競争力とサプライチェーン信頼性を両立する製造業専用AIです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331035&id=bodyimage1】
■AI ChipInfra on IDX の主な機能
生成AI × 工程データ × 輸出管理 × 証跡管理を統合し、以下のような業務を強力に支援します。
● 装置別トラブル対応ナレッジ機能：
装置メーカー別・エラーコード別の対応手順とベストプラクティス集を活用した問題解決支援
● 調達・輸出管理支援：
材料・装置の輸出規制チェックリストと取引制限対応フローによる法規制遵守サポート
● 工程異常分析支援：
過去の異常事例データベースを活用した類似パターン特定と対応策提案
● 技術伝承機能：
ベテラン技術者のノウハウを体系化したプロンプト集とQA形式の教育コンテンツ提供
● ISO・顧客監査対応機能：
監査要求項目に応じた文書作成フォーマットと回答例テンプレートによる監査準備支援
● 海外工場・外注先対応機能：
多言語での技術文書翻訳支援と標準的なコミュニケーションフォーマット提供
■半導体・AI製造の“プロセス資産”をAI化する戦略基盤
AI ChipInfra on IDX は、前工程・後工程を問わず、半導体装置メーカー・材料メーカー・AIデータセンター構築事業者にも対応可能です。「AIファクトリー」ソリューションサイトでは、工程別テンプレート例や、活用事例など随時公開して行きます。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/chip/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、半導体・AIインフラ製造業の企業様を対象に、PoC（実証導入）支援・テンプレートカスタマイズ・業界特化コンテンツ追加のご相談を受け付けています。高信頼・高精度な現場対応AIを検討中の皆さまは、ぜひお問い合わせください。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
