自動化技術の進展と産業のデジタル化に伴い、世界のソレノイドバルブ市場は2032年までに78億米ドルを突破する見込みです。
世界のソレノイドバルブ市場は、2023年の46億5760万米ドルから2032年には78億2300万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024～2032年）の平均年成長率（CAGR）は5.9%に達すると見込まれています。この成長は、あらゆる産業における自動化技術の導入拡大、流体制御技術への関心の高まり、そして水処理、石油・ガス、自動車、食品加工などの産業からの需要増加によって牽引されています。
スマート流体制御システムにおける重要な要素
ソレノイドバルブは、液体やガスの流量を制御するために用いられる電気機械式デバイスです。現代の産業現場では、流体の流量を正確かつ遠隔操作、プログラム制御できるため、自動化システムに不可欠な存在となっています。スマート製造や産業用IoT（IIoT）ソリューションの普及拡大は、ソレノイドバルブが業務効率の向上、人的ミス削減、エネルギー消費量の削減に貢献する役割をさらに強化しています。
さらに、HVAC、浄水、灌漑システムへのソレノイドバルブの導入も加速しており、特に水不足や環境負荷問題に直面している地域でその需要が高まっています。環境規制が厳格化し、エネルギー効率がますます重視されるにつれて、漏洩率が低く高性能なソレノイドバルブへの需要は増加すると予想されます。
主要産業分野における成長
ソレノイドバルブ市場は、幅広い産業分野で成長を遂げています。
石油・ガス：上流・下流事業のデジタル化が進むにつれて、ソレノイドバルブは圧力・流量制御用途でますます利用されるようになり、特に危険な環境下での利用が増加しています。
水処理・下水処理：世界的な飲料水供給とインフラ整備の取り組みを背景に、自動定量注入、ろ過、流量制御にソレノイドバルブが不可欠な存在となっています。
自動車：電気自動車やハイブリッド車の普及拡大に伴い、冷却システム、排出ガス制御、燃料システムにおける精密な流体制御が重要視されるようになり、ソレノードバルブの需要も増加しています。
医療・医療機器：小型化されたソレノイドバルブは、酸素療法機器、透析装置、麻酔管理システムなどに不可欠であり、パンデミック以降、その需要は急増しています。
2方向、3方向、4方向など、様々なタイプを備えるソレノイドバルブの汎用性は、特定の産業ニーズに合わせた技術革新を促し続けています。アジア太平洋地域が成長率でトップに躍進
地理的に見ると、アジア太平洋地域は予測期間中、世界ソレノイドバルブ市場において最も成長率の高い地域になると予想されています。これは、中国、インド、韓国、東南アジアにおける急速な工業化、スマートシティへの政府投資、インフラプロジェクト、そして製造業拠点の拡大などが要因です。さらに、水資源の保全と再生可能エネルギー導入への取り組みが活発なこの地域では、高度な流体制御システムの需要も増加しています。
北米と欧州は成熟市場ですが、機器の交換需要、改修・更新需要、そしてインダストリー4.0の導入拡大により、着実な成長が見込まれています。主要メーカーやイノベーションを牽引する企業が存在する点も、これらの地域の市場拡大を後押ししています。
技術革新が市場の差別化を促進
ソレノイドバルブ業界は技術革新の最先端にあります。市場の未来を形作る主要なトレンドは以下のとおりです。
リアルタイム監視のためのPLCおよびSCADAシステムとの連携
