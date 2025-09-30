ゼリー・グミ市場規模、シェア、成長およびメーカー 2035
KD Market Insightsは、『ゼリー・グミ市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表いたしました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の調査手法を用いて、市場競争を評価し、競合のベンチマークを行い、彼らの市場参入戦略（GTM戦略）を理解しました。
世界のゼリー・グミ市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率3.5％を予測し、2035年末までに537億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は381億ドルでした。
ゼリー・グミ市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来見通し
市場概要
ゼリー・グミ市場は、味、食感、利便性を兼ね備えた製品をあらゆる年齢層の消費者に提供する、世界の菓子産業における活発なセグメントです。ゼリーやグミは、ゼラチンまたはペクチンをベースとした噛みごたえのあるキャンディで、多様な形状、フレーバー、カラーで展開されています。近年では、従来の菓子カテゴリーを超えて発展し、ビタミンやミネラル、機能性成分を含む強化グミなど、健康・ウェルネス分野にも拡大しています。
贅沢なおやつへの需要拡大と、機能性・クリーンラベル菓子への関心の高まりが相まって、ゼリー・グミ市場は菓子・スナック分野の中でも最も革新的な領域の一つとなっています。これらの製品は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォーム、専門店などを通じて幅広く流通し、子どもから大人まで幅広い消費者に届けられています。
市場規模とシェア
ゼリー・グミ市場は、世界の菓子産業において重要なシェアを占めています。北米と欧州は成熟市場として、商品革新やプレミアム製品に注力しています。一方、アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、食生活の欧米化、都市人口の拡大により、最も成長が速い地域として台頭しています。
製品カテゴリー別では、グミが多用途性や応用範囲の広さから市場シェアを支配しており、特に栄養強化型や機能性グミの拡大が顕著です。ビーガン対応やシュガーフリーグミの普及も、健康志向の消費者の間で採用を後押ししています。一方で、従来のフルーツ風味ゼリーは、新興市場において手頃な価格と入手のしやすさから引き続き人気を集めています。
成長要因
機能性菓子需要の拡大 - ビタミン・栄養補助食品としてのグミの成長
消費者ライフスタイルの変化 - 都市部で忙しい生活に適したポーション管理型スナック需要
フレーバー・フォーマットの革新 - 独自のフルーツブレンド、エキゾチックフレーバー、ユニークな形状
健康・ウェルネストレンド - シュガーフリー、ビーガン、オーガニックゼリー・グミの急速な需要拡大
Eコマースの成長 - オンラインで国内外ブランドへのアクセスが拡大
