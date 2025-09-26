タイの発電機市場は、電力供給の安定性確保、産業化の進展、再生可能エネルギー導入の促進などを背景に、2035年には3億6085万米ドルに達すると予測されている。
タイの発電機市場は、今後10年間で著しい成長が見込まれています。産業の拡大、電力網の不安定、気候変動による停電の増加など、エネルギー需要の高まりがその成長を後押ししています。最新の調査によると、2024年のタイの発電機市場規模は1億5116万米ドルで、2035年には3億6085万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2035年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.29%に達すると見込まれています。\
この成長は、タイにおけるエネルギーの安定供給、バックアップ電源システム、分散型電力システムの重要性が高まっていることを示しています。特に、住宅、商業、産業部門からの電力需要が増加している状況下では、これらの取り組みがますます重要になっています。
タイ全域で拡大する安定した電力供給への需要
タイの経済回復と製造業の拡大により、電力消費量が増加し、全国の電力網に負荷がかかっています。農村部からバンコクや東部経済回廊（EEC）などの都市部の大規模プロジェクトまで、安定した電力供給の必要性は、ディーゼル発電機やガス発電機への投資を促進しています。
雨季中の頻繁な停電や、遠隔地における電圧変動は、予備電源用および常時稼働用発電機の導入を加速させています。産業団地、データセンター、病院、ホテルなどは、24時間365日稼働を確保するために、大容量の発電機を導入する傾向が強まっています。
商業・産業ユーザーが市場を牽引
タイの発電機市場で最も急速な成長が見られるのは、工業団地や特定経済特区です。電子機器、自動車、食品加工などの製造業は、ダウンタイムのリスクを軽減し、生産効率を維持するために、バックアップ電源システムに投資しています。
また、大規模な商業ビル、不動産開発業者、データセンターは、エネルギーの安定供給を重視しています。特に、高層ビルが立ち並ぶ都市部では、電力網の不具合が大きな経済的損失につながる可能性があるためです。
スマートビルやIoTを活用した工場が増加していることも、再生可能エネルギーシステムやスマートエネルギー管理プラットフォームと連携できるハイブリッド発電機への需要を高めています。
ディーゼル発電機が依然として主流だが、ガス発電機とハイブリッドモデルも台頭
コスト効率と高い信頼性から、ディーゼル発電機は依然としてタイの発電機市場で主流です。しかし、タイはよりクリーンな代替エネルギーへの移行を徐々に進めています。環境規制の強化と燃料価格の高騰により、企業は天然ガス発電機や太陽光発電とディーゼル発電を組み合わせたハイブリッドシステムなど、より持続可能で効率的な選択肢を検討しています。タイ政府が温室効果ガス排出量削減とクリーンエネルギーの推進に引き続き取り組んでいることは、環境に優しい発電機技術への投資拡大を促す要因になると予想されます。特に、環境認証やESG（環境・社会・企業統治）への取り組みが事業戦略の最重要事項となる分野では、その傾向が顕著になるとみられます。
インフラプロジェクトと政府政策が市場成長を牽引
タイ国内で展開される大規模インフラプロジェクト（空港、高速鉄道、スマートシティ、水処理施設など）は、発電機市場の成長に大きく貢献しています。これらのプロジェクトは、建設・運用期間を通じて安定した電力供給を必要とするため、発電機需要の増加につながっています。
