タイの発電機市場は、電力供給の安定性確保、産業化の進展、再生可能エネルギー導入の促進などを背景に、2035年には3億6085万米ドルに達すると予測されている。

