日本天然ガス発電機市場はエネルギー転換潮流と信頼性高いバックアップ電源ソリューションへ需要拡大を背景に2033年までに17億1750万米ドルに達すると予測されている