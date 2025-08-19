クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、8/18より、「MSCベリッシマ秋の売り尽くし大セール」を開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、8/18より、「MSCベリッシマ秋の売り尽くし大セール」を開始いたしましたのでお知らせいたします。
当セールは、10/13東京発、10/14大阪発、10/20東京発の3コース限定で、下船後にアンケートにご協力いただくことで、最大で通常料金から28％オフでご予約いただけるモニタープランのセールです。各コース25室の数量限定で、且つ9/17（水）までのご予約を対象とする期間限定の企画となります。過ごしやすい気候の時期にクルーズ旅行をお得に楽しみませんか？
＜コース紹介＞
MSCベリッシマで航く 西日本・韓国（済州島）クルーズ 7泊8日-東京発着-
出発日：2025年10月13日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_7N_TCT_100866.html
MSCベリッシマで航く 西日本・韓国（済州島）クルーズ 6泊7日-大阪港発東京港着-
出発日：2026年10月14日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_6N_OSP_100867.html
MSCベリッシマで航く 佐世保・韓国釜山ショートクルーズ 5泊6日-東京発着-
出発日：2026年10月20日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_TCT_100288.html
MSCベリッシマ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/msc_bl.php
MSCクルーズ一覧ページ：https://www.best1cruise.com/B/MSC/
MSCベリッシマ客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/MSCBL/
MSC ベリッシマ
イタリアに本社を置く「MSC クルーズ」が保有する2019年3月に造船された超大型客船です。全長315m、高さ65m、総トン数171,598 トンと、日本に来航する客船としては過去最大（※総トン数において）となります。ロックからオペラまで全６種類、ブロードウェイスタイルのオリジナルのショーや、天井全体を巨大なLED スクリーンで覆われた96m のプロムナード、AIを搭載した室内バーチャル・アシスタントなど、最新技術を用い洋上での休暇を快適にお過ごしいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327643&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長 ：澤田 秀太
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
