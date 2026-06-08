「第3回東京国際サメ映画祭」ラインナップ発表、『シャークネード』特別版など全17作品 サンシャイン池崎の登壇も決定
7月3日から東京・池袋HUMAXシネマズで開催される「第3回東京国際サメ映画祭」の上映ラインナップが発表された。ワールドプレミア8作品、ジャパンプレミア5作品を含む全17作品が上映される。
【動画】「第3回東京国際サメ映画祭」予告映像
あわせて、“芸能界一のサメ映画マニア”として知られるサンシャイン池崎がオープニング上映に登壇することも決定。池崎がナレーションを務める映画祭予告編も公開された。
同映画祭は、「サメ映画ファンによる、サメ映画ファンのための映画祭」を掲げる世界最大かつ世界唯一のサメ映画専門映画祭。「サメ映画に貴賤なし」をモットーに、大作からインディーズ作品まで幅広いサメ映画を紹介している。
今年のオープニング作品は『ジョーズ’98 激流篇』。注目は、『シャークネード』シリーズ誕生10周年を記念して再編集された『シャークネード 10thアニバーサリー』。カリフォルニアを襲う巨大ハリケーンとサメの大群、さらにサメを巻き込んだ巨大竜巻がアメリカを恐怖に陥れる人気シリーズの特別バージョンが日本初上陸する。
さらに、マーク・ポロニア監督の最新作『キャットシャーク』、『シャーク・エクソシスト3』『シャークスクワッチ』『ナルコ・シャーク：ゼロ』『モーズ』『ウェアシャーク』『学校のサメ談』などワールドプレミア作品も多数上映。インド映画『デーヴァラ』など、多彩な作品がそろった。
映画祭は7月3日から8月2日までの土日を中心に計7日間開催。初週チケットは、本日（6月8日）午後6時より池袋HUMAXシネマズのチケット予約サイトで販売を開始する（ヒューマックスシネマ会員は午後3時より先行販売）。第2週、最終週のチケットはそれぞれ6月19日、7月3日から販売開始を予定している。
■第3回東京国際サメ映画祭 開催スケジュール
会場：池袋HUMAXシネマズ
7月3日（金）：『ジョーズ’98 激流篇』（1998年）※オープニング上映
7月5日（土）：『シャークネード 10th アニバーサリー』（2023年）※ジャパンプレミア、『デーヴァラ』（2023年）※応援上映、『温泉シャーク』（2024年）※応援上映
7月18日（土）：『キャットシャーク』（2026年）※ワールドプレミア
7月19日（日）：『シャーク・エクソシスト3』（2025年）※ワールドプレミア、 『シャークスクワッチ』（2026年）※ワールドプレミア、『ナルコ・シャーク：ゼロ』（2026年） ※ワールドプレミア
7月20日（月）：『キラー・ホエール』（2026年）※ジャパンプレミア、『バスタブシャーク』（2023年）※ジャパンプレミア、『シャーズ51』（2026年）※ワールドプレミア
8月1日（土）：『モーズ』（2025年）※ワールドプレミア、『ウェアシャーク』（2025年）※ワールドプレミア、『シズリーグラーク』（2023年）※ジャパンプレミア
8月2日（日）：『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス』（2015年）※ジャパンプレミア、『学校のサメ談』（2026年）※ワールドプレミア、クロージング作品（タイトル7月発表予定）
【動画】「第3回東京国際サメ映画祭」予告映像
あわせて、“芸能界一のサメ映画マニア”として知られるサンシャイン池崎がオープニング上映に登壇することも決定。池崎がナレーションを務める映画祭予告編も公開された。
同映画祭は、「サメ映画ファンによる、サメ映画ファンのための映画祭」を掲げる世界最大かつ世界唯一のサメ映画専門映画祭。「サメ映画に貴賤なし」をモットーに、大作からインディーズ作品まで幅広いサメ映画を紹介している。
さらに、マーク・ポロニア監督の最新作『キャットシャーク』、『シャーク・エクソシスト3』『シャークスクワッチ』『ナルコ・シャーク：ゼロ』『モーズ』『ウェアシャーク』『学校のサメ談』などワールドプレミア作品も多数上映。インド映画『デーヴァラ』など、多彩な作品がそろった。
映画祭は7月3日から8月2日までの土日を中心に計7日間開催。初週チケットは、本日（6月8日）午後6時より池袋HUMAXシネマズのチケット予約サイトで販売を開始する（ヒューマックスシネマ会員は午後3時より先行販売）。第2週、最終週のチケットはそれぞれ6月19日、7月3日から販売開始を予定している。
■第3回東京国際サメ映画祭 開催スケジュール
会場：池袋HUMAXシネマズ
7月3日（金）：『ジョーズ’98 激流篇』（1998年）※オープニング上映
7月5日（土）：『シャークネード 10th アニバーサリー』（2023年）※ジャパンプレミア、『デーヴァラ』（2023年）※応援上映、『温泉シャーク』（2024年）※応援上映
7月18日（土）：『キャットシャーク』（2026年）※ワールドプレミア
7月19日（日）：『シャーク・エクソシスト3』（2025年）※ワールドプレミア、 『シャークスクワッチ』（2026年）※ワールドプレミア、『ナルコ・シャーク：ゼロ』（2026年） ※ワールドプレミア
7月20日（月）：『キラー・ホエール』（2026年）※ジャパンプレミア、『バスタブシャーク』（2023年）※ジャパンプレミア、『シャーズ51』（2026年）※ワールドプレミア
8月1日（土）：『モーズ』（2025年）※ワールドプレミア、『ウェアシャーク』（2025年）※ワールドプレミア、『シズリーグラーク』（2023年）※ジャパンプレミア
8月2日（日）：『シャークネード：ハート・オブ・シャークネス』（2015年）※ジャパンプレミア、『学校のサメ談』（2026年）※ワールドプレミア、クロージング作品（タイトル7月発表予定）