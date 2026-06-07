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12人産んだ助産師HISAKOが解説「胎盤は脂質でできている」妊婦がジャンクフードを欲する納得の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「つわり中の妊婦さんへ！HISAKOからのエール！」と題した動画を公開した。動画では、12回の出産を経験した助産師のHISAKOさんが、自身の「つわり」体験を振り返りながら、妊娠初期に訪れる身体の変化や、その対処法について解説している。



HISAKOさんはまず、全40週の妊娠生活の中で「つわりがダントツに嫌」と明かす。12人を産んでいるため「つわりがないのでは」と思われがちだが、実際は毎回異なる症状に苦しんできたという。第一子の時は吐き気で仕事に行けず実家で寝たきりになり、第二子の時はケンタッキーフライドチキン、第三子の時はマクドナルドのポテトと、特定の食べ物に執着する「食べづわり」を経験したと振り返る。



妊娠初期にジャンクフードが食べたくなる理由について、HISAKOさんは「胎盤は脂質で作られている」と説明する。赤ちゃんを育てていくための胎盤や脳を作るには脂質が必要であり、エネルギー源を炭水化物から脂質に切り替えるタイミングであるため、「身体が脂質を欲する」のではないかという説を紹介した。



一方で、12人目の妊娠時は、沖縄への移住やテレビ取材が重なり「気合が入りまくっていた」ためか、一度も吐くことがなかったという。しかし、つわりがないと逆に「妊娠性のホルモン分泌が足りないのでは」と不安になったと語り、つわりの有無に関わらず妊婦が抱える精神的な負担の大きさを浮き彫りにした。



つわりが起きるメカニズムについては、妊娠性のホルモンによる胃腸機能の低下など様々な研究が進んでいるものの、完全には解明されておらず「原因不明」だとHISAKOさんは述べる。現在の日本にはつわりの特効薬がないため、点滴による電解質の補給やビタミンB群の摂取のほか、「食べられる時に食べられるものを食べる」ことが重要だとする。最後に「絶対に終わりがある」と希望を持つよう呼びかけ、つわりに苦しむ妊婦たちへ温かいエールを送った。