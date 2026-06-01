サッカー日本VSアイスランド

サッカー日本代表は5月31日、国立競技場で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦。1-0で勝利した。カタールW杯以来の代表復帰となったDF吉田麻也がキャプテンマークを巻いて先発。事前の予定通り、前半10分過ぎで退いた。日付が変わった深夜3時、共に戦ってきた戦友の反応にファンから感動の声が相次いだ。

吉田は前半14分で交代となった際には場内から拍手が沸き起こり、味方選手と抱き合った。ピッチ上には日本選手だけでなく、アイスランドの選手たちも花道を作って送り出す、異例の演出もあった。

長らく日本代表を引っ張ってきた吉田。日付が変わって深夜3時、ともに戦ってきた元日本代表DFの内田篤人氏は、公式Xである写真を投稿した。

この試合、DAZNの中継で解説を務めた内田氏。ピッチ付近で吉田と対面し、ハグを交わすシーンがあった。この場面とともに「#代表お疲れさまでした #吉田麻也 #内田篤人 #抱擁」と記した。

ファンからは「この抱擁はとても感慨深いシーンでした」「めっちゃいいシーン」「え、待って。胸熱すぎて泣く」「時代を築いた2人、素敵です」「この時代大好きでした」などとコメントが書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）