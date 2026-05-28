社民党のラサール石井参院議員が2026年5月26日にXを更新。同日に参院内閣委員会で国家情報会議設置法案が可決されたことを受け、共産党の山添拓参院議員が投稿したポストに「訂正」を入れて話題になっている。

「社民も反対しました。忘れないでね」

政府のインテリジェンス機能の強化に向けて「国家情報局」を設置するこの法案。参院内閣委員会で可決され、27日に参院本会議で可決・成立した。

一方、この法案について山添議員は「立憲、共産、れいわが反対」としつつ、「単なる組織法ではない。情報機関を官邸直結とし、いまでも政治的な情報の収集と提供をいっそう恣意的に行うことを可能とする」と指摘した。

また、「しかも違法不当なプライバシー侵害に反省はなく、『今後も変わらない』という。断固反対」とあらためてつづった。

ラサール石井議員はこのポストに反応し、引用で「すみません。社民も反対しました。忘れないでね」と呼びかけ。また、「ヤジも叫んでました」と明かした。

このポストには、「ヤジを議員の仕事だと思っている時点でダメですね」「『ヤジも叫んでました』というアピールが、社民党の支持者には刺さるのかな」「社民から内閣委には誰も参加してないのに、自虐ネタで目立とうとしなくても...」という声が集まっている。

なお、参院内閣委員会に社民党の所属委員はいない。