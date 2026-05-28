登録者数120万超YouTuber・あざみ夫婦、活動休止を発表 理由は妻の体調不良
【モデルプレス＝2026/05/28】クリエイターのあざみ夫婦が5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。しばらくの間、活動を休止することを報告した。
【写真】活動休止発表の登録者数120万超夫婦YouTuber、表彰式で仲良く密着
動画には夫のSHOEIが1人で出演し、「しばらくSNSの活動を休止することになりました」と報告。活動休止の理由について、「あざみちゃんの体調が今悪くて、なかなか撮影とか編集が出来ない状態」と、妻・あざみの体調不良であることを明かした。SHOEIは「あざみちゃんの看病をしながら、育児とか家事もしながら、撮影とか編集もしながらだとかなり難しいということで、ちょっと一旦SNSの動画投稿をしばらくお休みしようかなと思って今日動画を撮っています」と、家族を最優先にするための決断だと語った。
今後の活動について、「いつまで活動休止するのかというのはなかなか難しくてですね、見通しがまだつかない状態で、とりあえずあざみちゃんの体調が良くなったらとしか現時点では言えないです」と説明した。
天然＆天才キャラの都内アラサー・あざみと、企画・撮影・編集・雑用など何でもこなすSHOEIの夫婦クリエイター。Vlogやおもしろ動画を投稿しており、長女のひーちゃん、長男のかーくんとの4人家族の日常やトークなどが多くの視聴者から支持を得ている。SNSの総フォロワー数は5月28日時点で120万人を超えている。（modelpress編集部）
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◆あざみ夫婦、活動休止を発表
動画には夫のSHOEIが1人で出演し、「しばらくSNSの活動を休止することになりました」と報告。活動休止の理由について、「あざみちゃんの体調が今悪くて、なかなか撮影とか編集が出来ない状態」と、妻・あざみの体調不良であることを明かした。SHOEIは「あざみちゃんの看病をしながら、育児とか家事もしながら、撮影とか編集もしながらだとかなり難しいということで、ちょっと一旦SNSの動画投稿をしばらくお休みしようかなと思って今日動画を撮っています」と、家族を最優先にするための決断だと語った。
◆あざみ夫婦プロフィール
天然＆天才キャラの都内アラサー・あざみと、企画・撮影・編集・雑用など何でもこなすSHOEIの夫婦クリエイター。Vlogやおもしろ動画を投稿しており、長女のひーちゃん、長男のかーくんとの4人家族の日常やトークなどが多くの視聴者から支持を得ている。SNSの総フォロワー数は5月28日時点で120万人を超えている。（modelpress編集部）
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