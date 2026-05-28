【骨粗鬆症対策】魚缶が超優秀って知ってた？カルシウム豊富な『おすすめ魚缶』3選

骨の健康のためには、カルシウムだけでなく、たんぱく質やビタミンDも大切。そんな栄養素を手軽にとれるのが「魚缶」です。

下ごしらえ不要で使いやすく、毎日の食事にも取り入れやすい優秀食材。今回は、食卓にプラスしたい栄養豊富な魚缶3種類をご紹介します。

栄養豊富な「魚缶」3選

さば水煮缶

良質の脂、EPAやDHAがとれて血液サラサラ効果も期待できるさば。骨ごと柔らかく煮た水煮缶は、調理のしやすさも魅力です。

たんぱく質 17.3g

カルシウム 260mg

ビタミンD 11.0μg

（100g中）

鮭水煮缶

さばやいわしに比べてくせが少なく、食べやすいのが特徴。中骨まで柔らかく煮た水煮缶なら、カルシウムがしっかりとれます。

たんぱく質 18.0g

カルシウム 190mg

ビタミンD 8.0μg

（100g中）

いわし味つき缶

カルシウムは3つの魚缶のうちでもトップ。

たんぱく質 20.4g

カルシウム 370mg

ビタミンD 20.0μg

（100g中）

カルシウムやたんぱく質、ビタミンDまで手軽にとれる「魚缶」。ストックしておけば、忙しい日のあと一品にも頼れる存在です。日々の食事に取り入れて、骨の健康づくりに役立ててみてください。

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