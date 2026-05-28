錦戸亮、退所後に二宮和也へ「1回だけ連絡しました」当時のやり取り明かす「普通に返してくれて嬉しかった」

錦戸亮、退所後に二宮和也へ「1回だけ連絡しました」当時のやり取り明かす「普通に返してくれて嬉しかった」