錦戸亮、退所後に二宮和也へ「1回だけ連絡しました」当時のやり取り明かす「普通に返してくれて嬉しかった」
【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の錦戸亮が、5月27日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。事務所退所後、嵐の二宮和也と連絡を取っていたことを明かした。
【写真】“約7年ぶりの再会”ニノ＆錦戸亮の共演ショット
この日、同番組にゲスト兼司会として登場した錦戸は「こんばんは！『ニノなのに』へようこそ」と元気よく挨拶。二宮から「元気！珍しいじゃない」とツッコまれると「僕自身すごい久しぶりなんですよ。こういうバラエティー出るのも。もう2019年ぐらいから出てないんで」と返し、二宮とも約7年ぶりの再会だと明かした。
旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）時代、関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）やNEWSのメンバーとして活動していた錦戸は、2019年9月30日に事務所を退所し、ソロ活動をスタート。二宮も退所後初の再会に「それが7年ぶりなの？」と驚いた様子を見せた。
さらに、錦戸は「1回だけ連絡しましたよ」と退所後に二宮へ連絡したことを告白し、二宮も「した、した、した！」と笑顔。錦戸は「あ、覚えてます？」と嬉しそうな様子で「『元気ですか？』とか、そういう」と当時のやり取りを伝えた。
二宮も「普通の連絡だよね。辞めてからみたいなことでもなく、辞める前からの連絡みたいな」と振り返り、錦戸は「普通に返してくれて嬉しかったですね」と笑顔をのぞかせた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆錦戸亮、二宮和也と約7年ぶりに再会
この日、同番組にゲスト兼司会として登場した錦戸は「こんばんは！『ニノなのに』へようこそ」と元気よく挨拶。二宮から「元気！珍しいじゃない」とツッコまれると「僕自身すごい久しぶりなんですよ。こういうバラエティー出るのも。もう2019年ぐらいから出てないんで」と返し、二宮とも約7年ぶりの再会だと明かした。
◆錦戸亮、二宮和也に「1回だけ連絡しました」
さらに、錦戸は「1回だけ連絡しましたよ」と退所後に二宮へ連絡したことを告白し、二宮も「した、した、した！」と笑顔。錦戸は「あ、覚えてます？」と嬉しそうな様子で「『元気ですか？』とか、そういう」と当時のやり取りを伝えた。
二宮も「普通の連絡だよね。辞めてからみたいなことでもなく、辞める前からの連絡みたいな」と振り返り、錦戸は「普通に返してくれて嬉しかったですね」と笑顔をのぞかせた。（modelpress編集部）
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