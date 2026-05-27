心配される28日の先発登板

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

打席に入ったラッシングに、ファンの困惑が広がった。ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと対戦。5回2死二塁の場面で、大谷翔平投手への代打としてラッシングが出場した。思わぬ交代に、「え、まじか？」「やばいでしょ」と不安を抱えるファンが続出した。

この日、大谷はいつも通り「1番・指名打者」で出場。4回1死二、三塁で迎えた第3打席で、左腕フリーランドから右手甲付近に死球を受けた。ボール直撃後、苦悶の表情を浮かべていたが、交代はせず一塁に進みプレーを続行していた。

しかし5回に第4打席が回ってくると、代打にラッシングが送られ途中交代となった。前打席で死球を受けたこと、大量リードしていたこと、そして翌日に先発登板が予定されていることなど、様々な要因が推察されたが、大谷が5回でオーダーから外れる異例の事態となった。

日本のファンもSNS上で次々に反応。「えっ大谷に死球はきつい」「大谷が途中交代だと？」「明日投げれるのか？」「ほんまに勘弁してくれ」「おいおい、どうしたん…」「ショックしかない」などの声が飛び交い、ドジャースの快勝ムードが一気に萎んでいた。（Full-Count編集部）