水戸に完全移籍した谷口。（C）Getty Images

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　J１の水戸ホーリーホックは５月27日、セントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）から谷口海斗が完全移籍で加入すると発表した。

　現在30歳のFWは、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後、ロアッソ熊本やアルビレックス新潟でプレーし、26年１月にセントラルコースト・マリナーズFCに移籍していた。

　谷口は水戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
 
「このたび、水戸ホーリーホックに加入することになりました、谷口海斗です。チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」

　Jリーグでの通算成績は、J１で83試合・15得点、J２で78試合・22得点、J３で89試合・42得点。各カテゴリーで結果を残してきたストライカーは、新天地でどんな活躍を見せるのか。

　なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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