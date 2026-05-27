Jリーグに復帰！ J１水戸が海外クラブから30歳ストライカーを獲得！「チームの勝利のために全力で戦います」
J１の水戸ホーリーホックは５月27日、セントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）から谷口海斗が完全移籍で加入すると発表した。
現在30歳のFWは、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後、ロアッソ熊本やアルビレックス新潟でプレーし、26年１月にセントラルコースト・マリナーズFCに移籍していた。
谷口は水戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「このたび、水戸ホーリーホックに加入することになりました、谷口海斗です。チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」
Jリーグでの通算成績は、J１で83試合・15得点、J２で78試合・22得点、J３で89試合・42得点。各カテゴリーで結果を残してきたストライカーは、新天地でどんな活躍を見せるのか。
なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在30歳のFWは、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後、ロアッソ熊本やアルビレックス新潟でプレーし、26年１月にセントラルコースト・マリナーズFCに移籍していた。
谷口は水戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「このたび、水戸ホーリーホックに加入することになりました、谷口海斗です。チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」
Jリーグでの通算成績は、J１で83試合・15得点、J２で78試合・22得点、J３で89試合・42得点。各カテゴリーで結果を残してきたストライカーは、新天地でどんな活躍を見せるのか。
なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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